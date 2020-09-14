Дрозденко победил на выборах губернатора Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побеждает на выборах главы региона с 83,61% голосов избирателей. Об этом сообщил ТАСС председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский по итогам обработки 100% протоколов.

"Дрозденко побеждает в первом и единственном туре, у него 83,61% голосов. Это очень хороший результат", - сказал Лебединский ТАСС.

По закону для победы на выборах губернатора кандидат должен набрать не менее 50% голосов.

Пресс-служба областного правительства опубликовала данные, что после обработки Леноблизбиркомом 100% бюллетеней явка на выборы губернатора Ленобласти составила 51,52% (701 167 человек). Результаты голосования, по данным пресс-службы, распределились следующим образом: Александр Дрозденко - 83,61%, Андрей Лебедев - 7,30%, Александр Перминов - 4,57%, Александр Габитов - 3,06%.

Дрозденко улучшил свой результат по сравнению с предыдущей кампанией: на досрочных выборах губернатора 13 сентября 2015 года он получил поддержку 82,1% избирателей. Пост губернатора Ленинградской области Дрозденко занимает с 28 мая 2012 года.

В новость внесены изменения (10:59 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

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