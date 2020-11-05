МИД РФ надеется на созыв редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии в ноябре

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на созыв сессии редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета в ноябре в Женеве. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что в конце октября после продолжительного перерыва состоялся визит спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена в Дамаск. "Мы надеемся, что благодаря состоявшимся переговорам господина Педерсена в сирийской столице уже в ноябре удастся созвать очередную сессию редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета в Женеве", - сказала она.

Как указала дипломат, Россия продолжит оказывать содействие этому процессу, который опирается на резолюцию 2254 СБ ООН и итоги Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. "При этом исходим из того, что все решения должны приниматься самими сирийцами без давления или вмешательства внешних сил", - добавила она.

Говоря о ситуации в Сирии, Захарова отметила, что "растущую обеспокоенность вызывает активизация игиловского подполья (сторонники ИГ, запрещено в РФ) в центре и на востоке Сирии, включая подконтрольное курдам Заевфратье". "Поступает информация об участившихся нападениях террористов на позиции сирийских военных и курдских отрядов. В этих условиях местные родоплеменные объединения объявили о создании проправительственного формирования "Армия племен" для борьбы с террористами на территории провинции Хама, Алеппо и на востоке Идлиба", - указала она.

Кроме того, продолжила дипломат, в зоне турецкой операции "Источник мира" фиксируются новые столкновения между ориентированными на Анкару вооруженными группировками и курдами вблизи города Айн-Исса на северо-востоке провинции Хасеке.

Возвращение беженцев

Захарова также заявила, что Россия призывает все заинтересованные государства и представителей международных объединений откликнуться на приглашение Сирии поучаствовать в конференции по содействию возвращению сирийских беженцев.

"В завершающую фазу вступает подготовка международной конференции по возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Напомню, она намечена на 11-12 ноября в Дамаске. Россия, как вы знаете, активно вовлечена в эту работу. Мы призываем все заинтересованные государства, а также специализированные агентства ООН, международные неправительственные организации позитивно откликнуться на приглашения, они были направлены сирийской стороной, и принять участие в этом важном гуманитарном форуме", - сказала она.

Официальный представитель МИД напомнила, что проблеме репатриации беженцев и возвращению к родным очагам внутренне перемещенных лиц уделено значительное место в резолюции 2254 СБ ООН, формирующей международную правовую основу содействию всеобъемлющему урегулированию в Сирии.