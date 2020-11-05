Захарова заявила, что Россия готова помочь странам Европы в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия готова оказать помощь странам Европы в борьбе с терроризмом по линии соответствующих ведомств. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается содействия европейскими странам со стороны России в борьбе с терроризмом, то, конечно же, мы готовы рассмотреть возможность оказания им необходимой помощи по линии соответствующих ведомств", - сказала она.

"Напомню вам о том, что на протяжении многих лет Россия призывала своих партнеров по международному сообществу активнейшим образом консолидировать усилия в борьбе с этим, подчеркиваю, общим злом", - добавила дипломат.

Серия терактов произошла в Европе с конца октября, когда вооруженный ножом выходец из Туниса напал на прихожан в соборе Нотр-Дам в Ницце. Тогда погибли три человека, в тот же день полицейские в Авиньоне застрелили человека, угрожавшего прохожим ножом. За две недели до этого в пригороде Парижа радикальный исламист убил школьного учителя, который ранее продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. 2 ноября несколько вооруженных террористов устроили стрельбу в Вене, в результате чего погибли пять человек. Связаны ли эти теракты между собой, неизвестно.