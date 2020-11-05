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МИД РФ призвал конфликтующие стороны в Эфиопии прекратить боевые действия

Ситуация на севере Эфиопии обострилась 3 ноября, когда боевики Народного фронта освобождения Тыграй напали на военный лагерь федеральных войск и убили несколько военнослужащих, а также уничтожили часть техники

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия призывает участников конфликта на севере Эфиопии к безусловному прекращению боевых столкновений. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"Призываем противоборствующие стороны к безусловному прекращению боевых действий, которые представляют серьезную опасность для внутриполитической стабильности страны, угрожают жизни гражданского населения и иностранных специалистов", - указывается в документе.

В дипведомстве подчеркнули, что решение всех спорных вопросов должно достигаться путем мирного диалога за столом переговоров. "Выражаем надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Эфиопии и возвращение ее в рамки конституционного поля", - добавили в министерстве.

Ситуация на севере Эфиопии обострилась 3 ноября, когда боевики Народного фронта освобождения Тыграй напали на военный лагерь федеральных войск и убили несколько военнослужащих, а также уничтожили часть техники. Атаки на правительственные армейские базы были также совершены в городе Мэкэле и в районе Далшах, который граничит со штатом Ахмара. На территории Тыграй введено чрезвычайное положение.

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ЭфиопияРоссия
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