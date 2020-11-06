Путин: выборная кампания в России прошла на высшем уровне с легитимным результатом

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что избирательная кампания в России в 2020 году прошла на высшем уровне и с легитимным результатом. Такое мнение он выразил в пятницу на встрече с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой.

Глава государства поблагодарил за работу Памфилову и "всех тех, кто работал в избирательных комиссиях разного уровня". Президент отметил, что выборная кампания - "это всегда сложно, а в условиях пандемии - еще и опасно".

"Вы прошли через это и сделали все на высшем уровне, организованно, в соответствии с законом, и с людьми работали очень плотно, - сказал Путин. - И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший".

Российский лидер отметил, что Центризбирком изучает зарубежный опыт, внедряет современные технологии. "Всегда вы стремились к достоверности результатов, повышаете скорость получения конечного результата, чтобы это не вызывало ни у кого сомнений, что все это на глазах, на виду и самих избирателей, и представителей различных организаций, партий", - добавил президент.