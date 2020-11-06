В Адыгее министром экономразвития назначили руководителя центра поддержки экспорта

МАЙКОП, 6 ноября. /ТАСС/. Министром экономического развития и торговли Адыгеи назначен Заур Шеуджен, ранее работавший в должности руководителя регионального центра поддержки экспорта, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

Ранее сообщалось, что депутаты парламента Адыгеи на сессии большинством голосов утвердили в должности премьер-министра республики Геннадия Митрофанова, последний год занимавшего пост министра экономического развития и торговли республики.

"Сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о назначении министра экономического развития и торговли республики. Этот пост занял Заур Шеуджен, ранее работавший в должности руководителя регионального центра поддержки экспорта. В ходе рабочей встречи с новым министром глава республики обозначил приоритетные задачи в отрасли", - говорится в сообщении.

По словам Кумпилова, в регионе под эгидой минэкономразвития республики реализуется ряд стратегических проектов, и важно выдержать заданный темп, от этого зависит эффективность работы многих отраслей. Он акцентировал внимание нового министра на важности господдержки бизнеса, что особенно актуально в период пандемии COVID-19, на необходимости дальнейших шагов по формированию благоприятного климата для предпринимательской деятельности, на снятие инфраструктурных ограничений, привлечение инвестиций.

"Республика активно участвует в реализации национальных проектов, кроме того, в этом году стартовала программа индивидуального развития Адыгеи. При поддержке федерального руководства мы получили серьезнейшие инструменты и средства для наращивания потенциала региона и должны использовать их с максимальной эффективностью. Тем самым мы на долгие годы обеспечиваем основу для роста экономики, повышения благосостояния наших жителей", - цитирует главу региона пресс-служба.