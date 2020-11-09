МИД РФ: московский механизм ограничивает возможности ОБСЕ в диалоге с Минском

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с премьер-министром Албании, председателем ОБСЕ Эди Рамой указал, что организация теряет возможности содействовать диалогу в Белоруссии из-за Московского механизма. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"При обсуждении ситуации в Белоруссии Лавров отметил, что запуск Московского механизма в отношении Минска еще больше ограничил возможности ОБСЕ конструктивно содействовать диалогу властей Белоруссии и оппозиции. Выводы докладчика [Вольфганга] Бенедека предвзятые и непрофессиональные. Автор позволил себе недопустимые политизированные рекомендации, выходящие далеко за рамки полномочий и компетенции институтов и механизмов Организации. На этом примере стали еще более очевидны двойные стандарты, которые разрушают доверие к ОБСЕ", - указали в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, стороны обменялись мнениями о путях преодоления институционального кризиса в ОБСЕ, возможностях для укрепления диалога и выхода на конструктивное взаимодействие в рамках объединительной повестки и безопасности, основанной на сотрудничестве.

"Обсуждались вопросы подготовки к заседанию СМИД ОБСЕ в Тиране (3-4 декабря), которое пройдет в режиме видеоконференции, и перспективы работы Организации в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции", - информировали в министерстве.

Разговор состоялся по инициативе албанской стороны.

В четверг назначенный в рамках так называемого Московского механизма докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил доклад о предполагаемых нарушениях прав человека в Белоруссии по итогам президентских выборов. В докладе, в частности, отмечалось, что выборы имели очевидные недостатки, что подтвердились утверждения о том, что выборы не были свободными и справедливыми. В объемном документе на 58 страниц говорится, что есть неопровержимые доказательства того, что президентские выборы "были сфальсифицированы и что белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные демонстрации и протесты".