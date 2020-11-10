Рябков заявил, что базы для продления СНВ-3 до сих пор нет

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. База для договоренностей о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) по-прежнему отсутствует. Об этом во вторник заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы со своей стороны тоже готовы к продлению договора на один год, как это было заявлено президентом России [Владимиром Путиным], но мы всегда подчеркивали и подчеркиваем, что это не должно сопровождаться дополнительными условиями. Соответственно, по состоянию на сегодня, как и в период до недавних выборов президента США, нет базы для выхода на такую договоренность", - сказал он.

Заявления США

Москва не видит ничего нового в заявлениях первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигэна о продлении СНВ-3 на оглашенных условиях, заявил Рябков.

"В этой позиции американской стороны какой-то новизны нет. Она отрабатывалась американскими коллегами на протяжении нескольких месяцев", - сказал он.

Он подчеркнул, что Россия заявляла свою позицию прямо и открыто. "Эта позиция обусловлена нашим четким видением того, в чем российские приоритеты в сфере обеспечения национальной безопасности. На этом полностью замыкается наш подход в диалоге с США. Если США готовы принять во внимание и считаться с нашей линией в этом вопросе, готовы отказаться от неприемлемых требований, в сфере верификации в частности, тогда договоренность возможна", - пояснил замглавы МИД РФ.

Ранее Бигэн заявил, что администрация президента США Дональда Трампа готова продлить СНВ-3 на оглашенных условиях, но считает, что Россия ждет предложений и от демократа Джозефа Байдена, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, победил на выборах главы государства.

Диалог по стратстабильности

Россия не выстраивает свою линию в диалоге с США по стратегической стабильности, ориентируясь на внутриполитическую ситуацию в этой стране, заявил Рябков.

"Мы давно уже не выстраиваем свою линию в диалоге с США по стратстабильности с поправкой на американский внутриполитический календарь, это контрпродуктивно", - сказал высокопоставленный дипломат.

Официальные итоги

Москва ждет окончательные итоги выборов в США, до этого протокольные действия со стороны РФ не своевременны, заявил Рябков.

"Мы строго следуем тем внутренним процедурам, которые имеются в США. Итоги выборов не подведены. Соответственно, мы считаем, что те или иные действия протокольного характера, связанные с этими выборами, сейчас не очень своевременны", - сказал он.

Возможные сроки

Россия считает возможным заключение договоренности с США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3 при администрации президента Дональда Трампа, заявил Рябков.

"Если действующая администрация согласится отказаться от неприемлемых для нас требований, то такая договоренность вполне возможна", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.