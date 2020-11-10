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Путин заявил, что система стратегической стабильности в мире продолжает деградировать

По-прежнему серьезную угрозу представляет международный терроризм и наркотрафик, отметил президент РФ

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отмечает продолжающуюся деградацию системы стратегической стабильности в мире. Такое мнение глава государства выразил во вторник на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который он проводит в качестве председателя.

"По-прежнему серьезную угрозу представляет международный терроризм и наркотрафик, заметно возросли и масштабы киберпреступности, - констатировал Путин. - Продолжает деградировать система стратегической стабильности".

"К сожалению, не прекращаются и ожесточенные региональные конфликты, более того - появляются новые очаги напряженности, в том числе на внешних границах ШОС и в соседних регионах, - добавил глава государства. - Поэтому одним из ключевых направлений работы ШОС является содействие мирному, политико-дипломатическому разрешению кризисов, купирование угроз, исходящих из "горячих точек".

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