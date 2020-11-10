ШОС настроена на диалог с ОБСЕ и изучает вопрос о формализации связей с ЛАГ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) установила прагматичный диалог с ОБСЕ и изучает возможность формализации связей с Лигой арабских государств. Об этом заявил во вторник генсек ШОС Владимир Норов на заседании Совета глав государств - членов ШОС.

"Одновременно поддерживаются контакты с ведущими партнерскими объединениями на пространстве Евразии, включая ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и АСЕАН. Установлен прагматичный диалог с ОБСЕ, изучается вопрос о возможности формализации связей с Лигой арабских государств. Секретариат находится в постоянном взаимодействии с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу в соответствии с профильной дорожной картой", - сказал он.

Как отметил генсек, принимаемые на саммите профильные совместные заявления свидетельствуют о стремлении государств - членов ШОС находить общие подходы в борьбе с основными вызовами миру и стабильности в регионе.

Норов отметил, что сделан важный задел для дальнейшего развития диалога и поиска выверенных решений по вопросам совершенствования механизмов обеспечения безопасности в рамках ШОС, направленных на модернизацию действующих и создание новых структур. "Сохранен весомый акцент на выполнение дорожной карты дальнейших действий Контактной группы ШОС - Афганистан с учетом динамики мирного процесса в этой стране", - указал он.