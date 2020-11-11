Глава Смоленской области предложил согласовывать с облдумой назначение своих заместителей

ТАСС, 11 ноября. Губернатор Смоленской области Алексей Островский вышел с инициативой ввести согласование с областной думой кандидатур для назначения на должности заместителей главы региона. По его словам, это даст возможность депутатам участвовать в формировании областной администрации, сообщил в среду Островский.

"Предлагаю предоставить Смоленской областной думе полномочия по согласованию кандидатур заместителей губернатора Смоленской области до их назначения на должность и, таким образом, непосредственно участвовать в процессе формирования высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации. Считаю этот механизм вполне оправданным и обоснованным, так как депутаты регионального законодательного собрания наделены доверием жителей Смоленщины, представляют их интересы, выступают от их имени", - говорится в опубликованном в среду на сайте обладминистрации заявлении Островского.

Губернатор отметил, что в кратчайшие сроки законодательная инициатива будет внесена на рассмотрение в Смоленскую областную Думу.

Выборы главы Смоленской области проводились с 11 по 13 сентября в связи с истечением срока полномочий действующего губернатора Алексея Островского, занимавшего этот пост с сентября 2015 года. По итогам голосования Островский, выдвигавшийся от ЛДПР, одержал победу, он набрал 56,54% голосов. Формирование нового состава администрации началось с 21 сентября, всего назначены 10 заместителей губернатора, в том числе была ведена должность первого зама.