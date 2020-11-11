Путин 12 ноября проведет в Сочи переговоры с президентом Абхазии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, 12 ноября, встретится в Сочи с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как отметили в пресс-службе, Бжания посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера.

"В ходе переговоров, которые состоятся в Сочи, планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, а также вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Бжания после вступления в апреле этого года в должность президента республики несколько раз посещал Россию, в том числе по приглашению Путина в июне участвовал в торжествах по случаю юбилея Победы.