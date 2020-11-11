Госдума закрепила возможность проведения онлайн-заседаний комитетов и Совета палаты

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление об изменении регламента работы палаты, которое закрепляет возможность проводить заседания Совета Думы, комитетов и других мероприятий в формате видеоконференций на постоянной основе.

Как объясняла ранее глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, поручение разработать изменения в регламент дал спикер Думы Вячеслав Володин. Из-за эпидемиологической ситуации в нижней палате парламента был принят ряд мер, в том числе рекомендовано максимально использовать видео-конференц-связь на мероприятиях вместо очного участия. Теперь предлагается закрепить эту практику в регламенте. При этом, как подчеркивала Савастьянова, эти нормы не коснутся пленарных заседаний Госдумы.

Согласно документу, заседание Совета Думы может быть проведено онлайн как по решению самого Совета, так и по решению спикера Госдумы.

Кроме того, регламент также предлагается дополнить нормой о том, что комитеты и комиссии по поручению Госдумы вправе направлять письменные обращения к председателю правительства РФ и его заместителям. Ответ на соответствующее обращение должен быть предоставлен в письменной форме в течение 30 дней со дня поступления обращения в кабмин.