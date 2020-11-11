Комитет Госдумы поддержал в I чтении законопроект о порядке формирования Совфеда

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять в первом чтении президентский законопроект о формировании Совета Федерации, который в том числе предусматривает право главы государства назначить пожизненных сенаторов, а также порядок приобретения данного статуса экс-президентами России. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Согласно законопроекту, в состав СФ помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ смогут входить экс-президенты РФ, став пожизненными сенаторами, и не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Назначение сенаторов является правом главы государства, но не обязанностью, президент сможет воспользоваться им по своему усмотрению в любое время.

Отдельно прописан порядок вступления в должность для экс-президентов. Руководитель государства, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением президентского срока или досрочно, приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. При этом законопроект позволяет подать такое заявление один раз в течение трех месяцев с момента прекращения президентских полномочий. Президент, полномочия которого были прекращены до принятия закона, может подать заявление на вхождение в состав СФ в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

Сенаторами не смогут стать лица, имевшие судимости за ряд преступлений средней тяжести. В действующем законе говорится только о тяжких или особо тяжких преступлениях. Также вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости - 15 лет в случае особо тяжких преступлений, 10 лет при тяжких преступлениях и пять - при преступлениях средней тяжести.

На данный момент глава региона в случае, если он избирается местным заксобранием, может назначить сенатором только депутата Госдумы, избранного по партийному списку от соответствующего субъекта РФ. Согласно законопроекту, сенатором может быть назначен депутат, избранный по одномандатному избирательному округу от соответствующего субъекта РФ.