Путин поручил направить в Нагорный Карабах 1 960 миротворцев

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе, согласно которому в регион будет направлено до 1 960 российских миротворцев, при этом ротация контингента будет проходить не реже двух раз в год. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Указ подписан в соответствии с постановлением Совета Федерации № 355 об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ за пределами страны и в целях сохранения режима прекращения огня и поддержания мира в Нагорном Карабахе на основании совместного заявления от 9 ноября президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Согласно указу, в Нагорный Карабах будет направлено "воинское формирование ВС РФ численностью до 1 960 военнослужащих <...> сроком на пять лет с автоматическим продлением его пребывания на последующие пятилетние периоды", в случае если за шесть месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение достигнутых договоренностей. Миротворческий контингент будет развернут в зоне нагорнокарабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

При этом президент поручил Минобороны производить ротацию личного состава миротворческого контингента в Нагорном Карабахе не реже двух раз в год, замену военной техники - по мере выработки ресурса и технической необходимости. ФСБ поручено осуществлять контроль за обеспечением Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой для беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Путин также поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с осуществлением миротворцами своей деятельности, предусмотрев материальное обеспечение военнослужащих и выплату им денежного довольствия, включая предоставление дополнительных гарантий и компенсаций, в том числе членам их семей.

Прекращение огня в Нагорном Карабахе

9 ноября президент Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.

Пресс-служба азербайджанского президента 10 ноября сообщила, что лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг нагорнокарабахского конфликта и создание "турецко-российского миротворческого центра" в регионе.

11 ноября Россия и Турция согласовали создание центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, меморандум был подписан по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.