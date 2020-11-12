Лавров: РФ необходимо развивать идею импортозамещения в глобальном геополитическом смысле

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что России необходимо развивать импортозамещение не только на узком потребительском уровне, но и переводить его на глобальный геополитический уровень, тем самым обеспечивая надежное развитие страны.

"Мы уже привыкли к тому, что нам нужно полагаться исключительно на себя. Есть такой термин "импортозамещение". Его иногда очень узко трактуют и критикуют порой за то, что не всегда хорошо получается заместить какой-то конкретный импортный продукт", - сказал Лавров в четверг в интервью российским и иностранным СМИ.

Он отметил, что иногда это много времени занимает, иногда удобнее пытаться надеяться на зарубежный аналог, который лучше, иногда не хочется заниматься созданием чего-то своего. "Но такое же импортозамещение абсолютно необходимо и в более широком глобальном геополитическом смысле. Мы не можем более выстраивать свою политику, свои торговые, энергетические планы, в принципе планы общения с внешним миром, с Западом, прежде всего, исходя из того, что все, о чем мы договариваемся с нашими западными партнерами будет ими безусловно уважаться и исполняться", - заявил министр.

Именно поэтому, по словам главы МИД, "надо привыкать импортозамещаться не только в отношении сыров, трюфелей, продуктов сельского хозяйства, но и в отношении всего того, что нам необходимо для устойчивого, безопасного, надежного, передового развития во всех областях без исключения".

По оценке Лаврова, Запад доказал свою полную недоговороспособность и ненадежность, доказал свою подверженность искушению разыгрывать геополитические игры и ставить политику превыше экономики, игнорируя такие справедливые развития событий, которые происходили в Крыму после государственного переворота на Украине. "Это было причиной объявления Западом санкций. Запад расписался в полной своей беспомощности, когда не смог этот переворот предотвратить, хотя переворот разрушил договоренность, подготовленную Евросоюзом", - констатировал министр, отметив, что таких примеров, когда Запад просто срывал злость на России за то, что сам допустил грубейшие проколы в своей политике, много. "Мы к этому должны привыкнуть", - призвал он.

Лавров указал на случаи со Скрипалями и Алексеем Навальным, назвав это "возмутительной историей". "Я считаю, совершенно неприемлемо ведут себя наши немецкие, да и другие западные партнеры. Это отдельный разговор", - сказал Лавров. "По любому поводу хватаются за санкционную дубинку, когда причиной всего этого нашего разлада является полное нежелание наших западных партнеров выполнять свои обязательства, будь то по урегулированию на Украине (они полностью провалили свою миссию в феврале 2014 года), будь то объяснения, которые мы от них требуем и по Скрипалям, и по Навальному, и по многим другим обвинениям, которые нам вменяются, ну и многое другое", - заключил глава МИД.