Песков заявил, что Москву и Минск связывают родственные отношения

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отношения Москвы и Минска не просто дружественными, а родственными.

"Это даже не дружба, это родственные отношения, абсолютно", - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу RT, характеризуя отношения России и Белоруссии. Он утвердительно ответил на вопрос, "считает ли своей родней президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Он же белорус", - сказал Песков. "У меня родственники дальние тоже из Белоруссии", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

"Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, а поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, мы поддерживаем законность в нашей братской стране", - подчеркнул Песков. Он напомнил, что "на протяжении больше чем десятка лет Российская Федерация и президент России действительно поддерживали, косвенно субсидировали белорусскую экономику". "Это потому, что мы ближайшие союзники, потому, что два родственных народа, и, конечно, мы дорожим друг другом", - пояснил представитель Кремля.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, почему Москва не стала поддерживать белорусских оппозиционеров, которые не демонстрировали антироссийскую позицию. Он пояснил, что отвечал на вопросы по Белоруссии много раз. "Сейчас я убежден, что мне нечего добавить", - пояснил он. Отвечая на вопрос, стоит ли Москве поддерживать Лукашенко, что может негативно отразиться на одобрении такого курса россиянами, представитель Кремля заметил, что "все люди разные, могут считать абсолютно разное, но главным и базовым подходом является законность с точки зрения международного права". "Все должно быть в рамках законности, и свою законность должны обеспечивать сами белорусы, и никто не должен вмешиваться", - уверен он.

По его мнению, "международное право - это главное, что есть, какая-то страна вольна не признавать итогов выборов [белорусского президента], но ни одна из стран не обладает полномочиями с точки зрения международного права объявлять какие-то выборы легитимными или не легитимными". "Таких полномочий нет ни у Европейского союза, ни у ФРГ, ни у Франции, ни у Польши и так далее", - указал Песков.