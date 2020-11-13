Песков: США трудно адаптироваться к новой системе координат многополярного мира

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. США, как бывшему гегемону на международной арене, сложно адаптировать себя к реалиям многополярности, и это приводит к разрушению международных институтов. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

Песков призвал не сводить все к российско-американским отношениям, а посмотреть шире, обратив внимание на то, что в целом в глобальном мире происходит трансформация от однополярной системы к многополярной. "Это очень болезненная ломка. Тот самый бывший единственный полюс он, конечно же, внутренне, я не знаю, сознательно или подсознательно, он внутренне этому сопротивляется. Бывшему единственному полюсу очень сложно адаптировать себя к новой системе координат", - заявил Песков.

Поэтому, по его мнению, ломается система международного права и система международных институтов. "Кто-то все время посягает на роль международных институтов, их роль у кого-то девальвируется, у кого-то роль, наоборот, возрастает, какие-то международные институты вообще теряют роль", - констатировал он. При этом Песков сделал акцент на том, что ООН была и остается единственным универсальным международным институтом, "без которого жить невозможно". К таким же основополагающим институтам он отнес Совет Безопасности с ядерной "пятеркой", которые обладают правом вето. "Вы знаете, это позиция президента Путина. Это краеугольный камень международной безопасности", - заключил Песков.