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Секретари совбезов стран СНГ обсудят 18 ноября борьбу с биологическими угрозами

Россию на встрече представит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Секретари советов безопасности стран СНГ обсудят на встрече 18 ноября вопросы борьбы с новыми биологическими угрозами. Как сообщили в пятницу в пресс-службе Совбеза РФ, мероприятие пройдет по видеоконференц-связи.

"Планируется обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества стран Содружества Независимых Государств в сфере безопасности, - говорится в сообщении. - Отельное внимание предполагается удалить проблематике, связанной с противодействием новым биологическим угрозам, реагированием на чрезвычайные ситуации и преодолением их последствий, перспективам сотрудничества в сфере информационной безопасности, ситуации в Афганистане и ее влиянию на безопасность стран Центральной Азии".

Россию на встрече представит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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