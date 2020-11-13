Песков: борьба с COVID-19 фигурирует в беседах Путина со всеми зарубежными коллегами

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Тема борьбы с коронавирусом поднимается во всех телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина с зарубежными коллегами. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RT.
"Эта тема сейчас фигурирует на повестке дня разговоров Путина со всеми его зарубежными коллегами. Эта тема одинаково остра для всех стран, для многих стран даже острее, чем для нас", - сказал Песков.
Он отметил, что идет "очень тесное международное взаимодействие в плане обмена информацией", а также в плане продвижения российской вакцины на международных рынках. Обсуждаются также вопросы, связанные с производством этой вакцины в зарубежных государствах, добавил Песков.