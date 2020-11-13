Песков: борьба с COVID-19 фигурирует в беседах Путина со всеми зарубежными коллегами

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Тема борьбы с коронавирусом поднимается во всех телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина с зарубежными коллегами. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RT .

"Эта тема сейчас фигурирует на повестке дня разговоров Путина со всеми его зарубежными коллегами. Эта тема одинаково остра для всех стран, для многих стран даже острее, чем для нас", - сказал Песков.

Он отметил, что идет "очень тесное международное взаимодействие в плане обмена информацией", а также в плане продвижения российской вакцины на международных рынках. Обсуждаются также вопросы, связанные с производством этой вакцины в зарубежных государствах, добавил Песков.