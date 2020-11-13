Песков: возмужавшее законодательство России сократило возможности вмешательства в ее дела

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Изменения в законодательстве РФ, принятые в последние годы, серьезно сократили возможности для вмешательства извне во внутренние дела страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

"За последние десять лет наше законодательство изрядно возмужало и усовершенствовалось на предмет недопущения вмешательства зарубежных стран в наши внутренние дела. В самых различных сферах просто были расставлены необходимые сторожки, которые позволяют минимизировать возможности для такого вмешательства", - сказал Песков.

Он напомнил об ограничениях для иностранцев владеть средствами массовой информации, а также об определенных режимах для иностранных агентов. "Да, некоторые наши внутренние поборники американской демократии, у нас, вы знаете, такие есть, они кричали, что это приводит к ущемлению прав, что целые сектора у нас перестанут развиваться. Ничего подобного! Развиваются, вместе со всеми переживают трудности, вместе со всеми выходят из этих трудностей. Но возможностей для вмешательства становится гораздо меньше", - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, были ли конкретные зафиксированные случаи вмешательства США во внутренние дела России, Песков заявил, что "их было очень много". "Вы помните, что еще до 2008 года <…> Генпрокуратурой составлялись таблицы денежных переводов в различные общественные организации из США. Я помню, как докладывали об этом президенту, и мы, собственно, большую часть этих данных делали публичными. Таких примеров очень много", - сказал он, подчеркнув, что это было расценено как вмешательство во внутренние дела страны.

Кроме того, Песков также указал на постоянные оценки тех или иных внутренних процессов в РФ, а также на постоянную критику, связанную с якобы нарушением прав человека, и критику российских выборов. "Сейчас вообще как-то неудобно уже говорить. Вряд ли американцы могут теперь хоть кого-то критиковать за выборы", - с иронией заметил Песков.

Представитель Кремля категорически отрицательно ответил на вопрос, вмешивалась ли Россия когда-нибудь во внутренние дела США. Однако признал, что "наверняка кто-то размещал коммерческие платные объявления", например в Facebook. "Существует целая политика продажи коммерческих объявлений в Facebook, и наверняка кто-то этим пользовался из России. Это совершенно нормальная практика. [Наверняка был какой-то конкретный частный заказчик] открытый, который платил деньги, размещал. Наверняка такое было. Более того, RT вещал на территории США. Но наши коллеги в Соединенных Штатах воспринимают это как прямое вмешательство во внутренние дела", - заключил Песков.