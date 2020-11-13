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Россия рассчитывает, что в Литве начнут соблюдать свободу слова по отношению ко всем СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ситуация в Литве в области свободы слова уже становится предметом критики со стороны профильных международных структур

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что литовские власти начнут соблюдать европейские нормы по защите свободы слова по отношению ко всем СМИ, а профильные международные структуры продолжат наблюдать за действиями Вильнюса в данной области. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в октябре подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, пригрозила за якобы установленные нарушения местного законодательства и норм директивы ЕС в отношении аудиовизуальных СМИ временно лишить эфира российский телеканал "РТР-Планета".

"Мы рассчитываем, что здравый смысл возобладает и Литва, наконец, начнет соблюдать общепринятые в Европе нормы цивилизованных государств, а профильные международные структуры не оставят без соответствующей реакции эту тему", - подчеркнула она.

Захарова обратила внимание, что неблагополучная ситуация в Литве в области свободы слова уже становится предметом критики со стороны профильных международных структур. Так, "Репортеры без границ" в июле осудили действия Вильнюса по запрету на трансляции телеканала RT.

Теги
ЛитваРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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