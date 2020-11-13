Захарова: в Москве надеются на развитие событий в Перу в рамках конституционного поля

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что дальнейшее развитие событий в Перу после объявления импичмента бывшему президенту республики Мартину Вискарру будет идти в рамках конституционного поля и при соблюдении прав граждан. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы выражаем надежду на дальнейшее развитие событий в Перу в рамках конституционного поля при соблюдении демократических принципов и прав граждан", - сказала Захарова.

Дипломат подтвердила готовность Москвы развивать традиционно дружественные двусторонние отношения "в духе взаимного уважения, равного учета интересов друг друга".

В понедельник парламент Перу проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента страны в связи с обвинениями в коррупции, выдвинутыми в его адрес. Руководство исполнительной властью перешло к спикеру Конгресса (парламента) Мануэлю Мерино. После этого в Перу начались акции протеста. В Лиме и других городах прошли массовые манифестации, участники которых протестовали против вступления Мерино на пост президента страны.