Захарова заявила, что громкие скандалы из-за русского языка на Украине - верхушка айсберга

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Резонансные скандалы из-за дискриминации русскоязычного населения Украины являются лишь вершиной айсберга, такие ситуации на менее серьезном уровне случаются почти каждый день. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с увольнением из одного из украинских вузов профессора Валерия Громова после жалобы студентки на его отказ читать лекцию на украинском языке.

"Конечно, можно сказать, что это очередное нарушение или свидетельство нарушения прав русскоязычного населения страны <...> Проблема в том, что этот случай не единичен. Он громкий, резонансный, привлекающий внимание своей вопиющей несправедливостью. Сколько таких случаев по всей Украине случается практически каждый день на менее серьезном уровне, но от этого страдают люди не меньше. По большому счету, это просто верхушка айсберга языковой дискриминации на Украине", - указала Захарова.

Она отметила, что твердая гражданская позиция написавшего в итоге заявление об увольнении профессора "не может не вызывать уважения" и станет достойным примером для многочисленных русскоязычных граждан, защищающих свое конституционное право говорить, учиться и работать на родном языке. "Это какие-то новости Средневековья, по большому счету. Потому что иначе это просто невозможно оценить", - добавила дипломат.

"Со своей стороны будем продолжать предавать огласке подобные факты нарушения прав человека на Украине, привлекать к ним внимание международных правозащитных организаций", - резюмировала Захарова.