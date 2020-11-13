В Кремле заявили, что не контактировали с командой Байдена

"Нет, не было", - ответил он на вопрос, были ли у Кремля после выборов в США контакты с командой кандидата в президенты от демократов с целью подготовиться к возможному взаимодействию в будущем.

"Безусловно, тому, кто будет объявлен избранным президентом [США], президент [России] отправит поздравительную телеграмму", - сказал Песков, подчеркнув, что это будет сделано "после того, как будут официально подведены итоги выборов". "Если мы правильно понимаем, до сих пор избранный президент не был объявлен", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Песков при этом не уточнил, каковы будут действия, если официальные результаты выборов в США будут оспариваться в суде. "Это не наше дело, когда будут подводиться официальный итоги", - сказал он.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября, подсчет голосов до сих пор продолжается в штатах Северная Каролина (15 выборщиков) и Джорджия (16 выборщиков). Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.