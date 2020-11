В Гуанчжоу прошла конференция "Понять Китай-2020"

ГУАНЧЖОУ (Китай), 24 ноября. /PRNewswire/. В минувшую пятницу в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая началась конференция "Понять Китай-2020", послужившая поводом для проведения многогранных и углубленных дискуссий в целях укрепления взаимопонимания между Китаем и остальным миром.

По словам организаторов этого трехдневного мероприятия под тематическим названием "Huge Shake-up, Big Test, Great Cooperation — China's New Journey toward Modernization and Building a Community of a Shared Future for Humanity" ("Радикальная переориентация, серьезное испытание и великое сотрудничество: новый путь Китая к модернизации и построению сообщества общего будущего для человечества"), оно привлекло к себе более 600 известных политиков, стратегов, ученых и предпринимателей, а также представителей международных организаций.

Участники проводят обсуждения, семинары и форумы в удаленном и очном режимах в течение трех дней в ходе параллельных заседаний, посвященных десяти вопросам, включая новые модели развития Китая, безопасность, глобальные механизмы управления и оживление экономики. Для всего мира этот обмен идеями является важным вкладом в совместную работу с более глубоким осознанием, согласованностью действий и сотрудничеством в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и антиглобализацией.

Имеются достаточные основания полагать, что это событие предоставит наводящие на размышления интерпретации подходов Китая к его политическому, экономическому, социальному, культурному и экологическому развитию, обрисует захватывающую перспективу для нового пути Китая к полномасштабному построению современной социалистической страны, обеспечит своевременное и эффективное транслирование добрых пожеланий Китая, заключающихся в его инициативе по созданию общества с общим будущим для всего человечества, и донесет дух Китая, его мудрость и взвешенные решения до всего остального мира.

Конференция проходит в условиях пандемии COVID-19, породившей серьезные проблемы для Китая и обусловившей существенные изменения в мире, — заявил заместитель председателя Китайского института инноваций и развития Ли Цзюнрю на брифинге для СМИ перед началом конференции.

Гости поделились своими мнениями и комментариями о достижениях китайского народа за последние 40 лет с момента начала реализации политики "реформ и открытости".

"Китай является единственной страной в мире, имеющей все отраслевые категории, представленные в отраслевой классификации ООН", ― заявил председатель Китайского института инноваций и стратегии развития Чжэн Бицзянь.

"Китайское правительство играет решающую роль в более широком раскрытии ворот страны. Это помогло стране стабилизировать свои производственно-сбытовые цепи и ускорило процесс ее развития за счет высокого уровня открытости", — добавил г-н Чжэн.

Неизменная приверженность Китая политике открытости, взаимовыгодного сотрудничества, реформирования и новаторства четко просматривается за неуклонным увеличением объемов импорта и экспорта, ростом иностранных инвестиций, упорядоченным развитием его зарубежных капиталовложений, непрерывным участием в мировом разделении труда, продолжающейся либерализации доступа иностранных инвестиций на рынки, ускоренным развитием зон свободной торговли, подписанием соглашения о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) с 14 другими странами, принятием Закона об иностранных инвестициях и проведением Китайской международной выставки импортных товаров. Страной предпринят целый ряд важных шагов по расширению открытости и выполнению своего торжественного обязательства, заключающегося о том, что "дверь Китая никогда не закроется, а будет открываться еще шире". Это обеспечит дополнительные возможности для развития рынков, инвестиций и роста для всех стран с одновременной реализацией целей его собственного развития.

Выступавшие на церемонии открытия также поделились своими взглядами на будущее развитие и международное сотрудничество.

"Важнейший вопрос международных отношений заключается в том, сможем ли мы найти основу для будущего сотрудничества и предотвратить сползание в будущее, где укоренилась бы модель "один мир, две системы"", ― заявил бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун (Gordon Brown), добавив, что единственным выходом является ответственное сотрудничество.

Конференция "Понять Китай", впервые проведенная в 2013 году, служит для всего мира платформой для понимания процессов развития Китая.

В этом году конференция проводится в пятый раз. Это уже второй раз, когда она проходит в Гуанчжоу.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г-жа Ли (Li); тел.: +86-10-63074558