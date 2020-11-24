Китай призывает к более всестороннему развитию в посткоронавирусном мире

ПЕКИН, 24 ноября. /PRNewswire/. Поскольку пандемия COVID-19 продолжает наносить широкомасштабный ущерб по всему миру, в субботу китайский лидер призвал крупнейшие страны приложить согласованные усилия для содействия более всестороннему развитию и совершенствованию глобальных механизмов управления в эпоху постпандемии.

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Эта пандемия, в результате которой было инфицировано более 57,4 млн и погибло свыше 1,3 млн человек по всему миру, вскрыла множество слабых звеньев в глобальных механизмах управления. Международное сообщество интересуется, что может сделать "Группа двадцати" (G20) для улучшения системы, — сказал председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20 в Эр-Рияде по видеосвязи.

Товарищ Си заявил, что "Большая двадцатка", играющая незаменимую роль во всемирной борьбе против COVID-19, должна поддерживать мультилатерализм, открытость, всеобъемлемость, взаимовыгодное сотрудничество и идти в ногу со временем.

Созданная в 1999 году Группа двадцати является главным форумом международного сотрудничества по финансово-экономическим вопросам. В нее входят 19 стран: Австралия, Аргентина, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Франция, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция, Великобритания и США, а также Европейский Союз.

Помощь развивающимся странам

"Мы должны и впредь поддерживать развивающиеся страны и помогать им преодолевать трудности, вызванные пандемией", — заявил Си Цзиньпин другим лидерам "Большой двадцатки", настоятельно призвав ведущие страны мира добиваться более всестороннего развития.

Он отметил, что Китай полностью реализовал инициативу G20 по приостановке обслуживания долга (DSSI), преодолев при этом свои собственные трудности при общей сумме обязательств, превышающей 1,3 млрд долл. США.

В апреле "Большая двадцатка" запустила DSSI для удовлетворения неотложных потребностей в ликвидности стран с низким уровнем доходов, что позволило приостановить выплаты в счет обслуживания задолженностей, которые должны были быть произведены беднейшими странами в период с 1 мая по конец года. Согласно решению министров финансов и управляющих центральных банков стран G20, принятому в октябре, режим приостановки обслуживания долга будет продлен еще на шесть месяцев до 30 июня 2021 года.

Недавно министр финансов Лю Кунь (Liu Kun) заявил, что Китай занимает первое место среди стран-членов G20 по объемам отсроченных задолженностей по линии DSSI для беднейших стран.

"Китай повысит уровень приостановки долговых обязательств и облегчения бремени задолженности для стран, сталкивающихся с особыми трудностями, и призовет свои финансовые учреждения предоставить новую финансовую поддержку на добровольной основе и в соответствии с рыночными принципами", — заявил в своей речи Си Цзиньпин.

Он подтвердил приверженность Китая оказанию помощи и поддержки другим развивающимся странам путем превращения вакцин от COVID-19 в общественное благо, имеющееся в наличии и доступное по цене во всем мире.

Китайский лидер также призвал страны "Большой двадцатки" содействовать свободной торговле, противостоять одностороннему подходу и протекционизму, а также защищать права развивающихся стран и пространство для их развития.

Решение глобальных проблем

"Нам необходимо наращивать потенциал для решения глобальных проблем", — подчеркнул товарищ Си. "Самой насущной задачей на данный момент является укрепление глобальной системы здравоохранения и борьба с пандемией COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями".

По его словам, члены "Большой двадцатки" должны совместно работать над повышением роли Всемирной организации здравоохранения и созданием глобального сообщества здравоохранения для всех.

В то же время председатель КНР призвал к международному сотрудничеству в целях защиты окружающей среды, борьбы с изменением климата и построения "чистого и прекрасного мира, в котором человек мог бы жить в гармонии с природой".

В сентябре Китай объявил, что он будет стремиться к достижению углеродной нейтральности до 2060 года. Страна ставит своей целью достичь пика выбросов CO2 до 2030 года.

По мнению Си Цзиньпина, "Большая двадцатка" также должна играть ведущую роль в поощрении инновационного развития в эпоху цифровых технологий и повышении эффективности процесса экономической глобализации.

Отметив, что эта пандемия обусловила активное развитие новых технологий и форм деятельности, он призвал к действиям, направленным на превращение кризиса в возможность.

"Мы можем углубить структурную реформу и развить новые драйверы роста посредством научно-технического новаторства и цифровой трансформации", — сказал он.

Комментируя негативную реакцию против идеи экономической глобализации, он призвал к тому, чтобы возникающие проблемы решались безотлагательно, а глобализация стала "более открытой, всеобъемлющей, сбалансированной и выгодной для всех".

"Шаг Китая к формированию новой концепции развития создаст для различных стран по всему миру больше возможностей делиться своими достижениями в плане высококачественного экономического развития", — заявил Си Цзиньпин другим лидерам, присутствовавшим на саммите.

Высшее руководство Китая приняло стратегическое решение способствовать формированию новой концепции развития, предусматривающей взаимное укрепление внутреннего и внешних рынков с опорой на развитие отечественного рынка.

"Китай всегда будет строителем глобального мира, участником глобального развития и защитником международного порядка, — заявил Си Цзиньпин. — Мы можем преодолеть разногласия посредством диалога, урегулировать споры путем переговоров и предпринять совместные усилия по обеспечению мира и развития во всем мире".

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