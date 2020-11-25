В Татарстане в круглосуточном режиме заработала горячая линия для консультации по COVID-19

ТАСС, 25 ноября. Минцифры Татарстана совместно с министерством здравоохранения РТ модернизировали и усилили горячую линию для консультации жителей Татарстана по COVID-19. Проект реализован по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.

Сегодня единая многоканальная горячая линия по вопросам СOVID-19 Республики Татарстан, которая была еще запущена в марте, заработала в новом формате. По номеру телефона 8 800 222 59 00 татарстанцы смогут получить консультацию по актуальным вопросам о коронавирусной инфекции, получить информацию по лекарственному обеспечению и др.

Контакт-центр будет работать круглосуточно. Консультацию можно получить на двух языках: русском и татарском.

Кроме того, жителей республики будет консультировать уже знакомый голосовой помощник Лилия. Телефонный робот сможет отвечать на самые актуальные вопросы о коронавирусе, симптомах заболевания COVID-19, действующих ограничениях в республике. Список вопросов будет расширяться.

"Во время режима самоизоляции мы уже запускали горячую линию по работе сервиса цифровых пропусков. Это решение показало свою эффективность. За время работы контакт-центра операторы приняли и обработали свыше 200 тысяч звонков от татарстанцев. Сейчас система здравоохранения республики работает с максимальной нагрузкой. Поэтому очень важно, чтобы жители республики могли получать оперативную консультацию по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Для этого мы вместе с коллегами из Министерства здравоохранения Татарстана запустили специальную единую горячую линию. Увеличили штат операторов. Также планируем активно развивать базу знаний нашего телефонного робота, чтобы татарстанцы могли получать необходимую консультацию, не дожидаясь ответа оператора", - отметил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

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