LC Waikiki представила новогоднюю коллекцию

СТАМБУЛ, 30 ноября. /PRNewswire/. Компания LC Waikiki представила свою новогоднюю коллекцию, способную осчастливить всех членов семьи. В коллекции включены модели, подходящие для любого стиля — сочетание красных и зеленых тонов с бархатом.

Ведущий турецкий бренд розничной торговли модной одеждой LC Waikiki, ежегодно радующий своих покупателей стильными моделями к Новому году для всех членов семьи, снова предлагает специальную новогоднюю коллекцию.

Сейчас, когда уже начались волнительные приготовления к встрече Нового года, компания представила семейный комплект с тематическим названием "Ugly Sweaters", включающий в себя трикотажные изделия — один из популярнейших продуктов года — с запоминающимися красными, зелеными, темно-синими и серыми оттенками, символическими изображениями снеговика, оленей, деревьев, снежинок и рождественского печенья, передающими новогоднее настроение и делающими новогодние покупки более приятными.

Стильная и зажигательная коллекция для новогодних праздников

LC Waikiki предлагает женщинам, внимательно следящим за модой, неустаревающие фасоны и дизайнерские изделия, подчеркивающие современные тенденции. Эта тема с преобладанием черного, серого, зеленого и различных оттенков серого цветов и использованием блесток легла в основу предлагаемых платьев для женщин, которые хотят стильно выглядеть дома в новогоднюю ночь, блузок с характерным оформлением и тренда сезона — моделей на подкладке, с арбузными узорами на рукавах, мини с глубоким вырезом и сетчатыми рукавами.

Дети готовы к встрече Нового года с LC Waikiki

Все девочки от 4 до 14 лет также являются кандидатами на звание главной модницы новогодней ночи благодаря моделям от LC Waikiki. Модели с изображениями камней, звездочками, блестками и блестящими узорами красного, бордового и зеленого цветов с использованием бархатной ткани для детей, которые делают новогодние праздники еще более прекрасными благодаря своему задору, украшают коллекцию.

Коллекция LCW Baby New Year сделает детей звездами новогодней ночи

Коллекция с использованием оттенков красного, зеленого, синего и розового цветов и незаменимых в этом сезоне клетчатых тканей и бархата, дарит нам тепло, поддерживая новогоднюю атмосферу. Тогда как в моделях для девочек используются дополнительные ленточки и элементы розового цвета, ведущая роль, как и в каждой новогодней коллекции для детей, снова отводится плюшевым деталям.

О компании LC Waikiki

Компания LC Waikiki, основанная в 1988 году, с 1997 года работает под крышей торговой сети LC Waikiki Retail, реализуя свою миссию «Каждый человек достоин хорошо одеваться» и применяя подход под названием «доступная мода» в Турции. На протяжении 31 года компания LC Waikiki непрерывно развивается как внутри страны, так и за ее пределами. Численность персонала компании LC Waikiki, являющейся лидером сектора готовой одежды, составляет свыше 43 200 человек, работающих более чем в 900 магазинах на территории 45 стран.

www.lcwaikiki.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1343778/LC_Waikiki_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1343780/LC_Waikiki_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1343781/LC_Waikiki_3.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1343782/LC_Waikiki_4.jpg

Meral Ekinci Karadeniz (Мераль Экинджи Карадениз), meral.karadeniz@lcwaikiki.com, +90 (212) 657 55 55