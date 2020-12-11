Минниханов провел заседание инвестиционного совета Республики Татарстан

Казань, 11 декабря. Заключительное в 2020 году заседание инвестиционного совета Республики Татарстан провел сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Мероприятие прошло в доме правительства Татарстана. В работе принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В рамках заседания участники обсудили реализацию 12 инвестиционных проектов. Компания "Зеленая Дача" планирует построить производственно-складской комплекс по фасовке и переработке овощей и фруктов в Республике Татарстан. Планируется создать 54 новых рабочих места. Местом размещения нового производства выбран Зеленодольский район.

"ТК "Транс Трейд" представил проект по организации производства пластиковых окон в Зеленодольском районе. Производством оконных изделий из ПВХ и алюминия компания занимается уже 11 лет. Сегодня на производствах заняты более 700 сотрудников. Создание новой производственной площадки даст дополнительно более 300 рабочих мест.

Компания "Созвездие" попросила оказать поддержку в реализации проекта строительства торгового центра "Манзара-Молл" в Зеленодольске.

Инвестиционный проект компании "Томо 2020" предполагает создание центра лучевой терапии на базе ДРКБ РТ на условиях государственно-частного партнерства. В первом региональном детском центре лучевой терапии лечение будут получать более 5,5 тыс. детей со всего ПФО.

О создании тематического культурно-досугового ярмарочного комплекса "Русские Ярмарки" доложил руководитель ООО "Зар Галерея". Проект предполагает создание в Набережных Челнах стилизованного культурно-досугового ярмарочного комплекса на 500 теремов, включенного во всероссийскую сеть круглогодичных ярмарок, объединенных ИТ-платформой под единым брендом "Русская ярмарка".

ООО "Дарлетто" намерено расширить производственные мощности на территории г.Набережные Челны. Предполагается реализовать проект второй очереди завода по производству джемов и кондитерских изделий и наладить выпуск вафельного печенья.

ООО "Аммоний Агротехнологии" представил проект по созданию в Менделеевском районе растениеводческого предприятия. Инвестиции послужат для организации производства в объеме 17 тыс. тонн растениеводческой продукции (пшеница, ячмень, бобовые, рапс).

Проект строительства завода по переработке молока с производством полутвердых сыров и сушкой молочных продуктов представил руководитель ООО "Апастовский молочный комбинат". Проект нацелен на создание производства мощностью до 40 тонн/сутки сыров полутвердых и сыворотки молочной до 23 тонн/сутки. Это 12,6 тыс. тонн/год готовой продукции.

В Чистополе планируется построить новый элеватор. Инициатором проекта выступает группа компаний "Био-Агро". В целях оптимизации расходов, а также для осуществления полного контроля качества производственного цикла по посеву зерна руководством группы компаний принято решение по строительству собственного элеватора общей мощностью хранения 27 тыс. куб.м. В рамках реализации проекта будут оказываться такие услуги, как приемка и отгрузка, очистка и сушка, хранение зерна.

Второй проект, представленный группой компаний "Био-Агро", - строительство в Чистополе зернового терминала с объемом хранения 10 тыс. тонн. В рамках реализации проекта будут оказываться следующие услуги: услуги по подработке зерна, включающие первичную и вторичную очистку, услуги по перевалке зерна и дополнительные услуги, такие как дезинсекция зернохранилищ и трюмов судна, проведение лабораторных исследований, проведение таможенных процедур и пр.

Также участники Инвестсовета рассмотрели реализацию двух проектов по завершению строительства проблемных многоэтажных жилых объектов в Набережных Челнах.

Члены Совета поддержали все представленные проекты. "Несмотря на все сложности в связи с коронавирусной пандемией, руководство Татарстана продолжит поддержку инвесторов и бизнес-сообщества", - отметил Минниханов на состоявшемся накануне на заседании Клуба инвесторов республики.