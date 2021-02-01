RevBits запускает платформу Cyber Intelligence

МИНЕОЛА /шт. Нью-Йорк/, 1 февраля. /PRNewswire/. Компания RevBits объявляет об общей доступности своей платформы Cyber Intelligence Platform ("CIP") — комплексного решения, обеспечивающего беспрецедентную защиту компаний по всему миру от кибератак.

RevBits CIP является первой полностью интегрированной платформой кибербезопасности, разработанной с использованием принципиально нового подхода и обеспечивающей превосходную защиту за счет обмена информацией об угрозах и другими актуальными данными между десятью различными модулями защиты.

«В связи с непрерывным повышением уровня угроз в киберпространстве и вызывающим тревогу увеличением числа хакерских атак на различные компании становится совершенно очевидно, что развертывание нескольких автономных систем и управление ими не являются ни работоспособными, ни эффективными, — заявил глава компании Дэвид Шиффер (David Schiffer). — По аналогии с большинством корпоративных ресурсов службы безопасности всегда будут иметь ограниченный потенциал. Возможность предоставить им готовое решение в виде единой интегрированной платформы значительно повысит их производительность. Это позволит сэкономить время и деньги, расходуемые при управлении различными инструментами и средами, а обмен актуальной информацией об угрозах обеспечит возможность более оперативного и упреждающего вмешательства».

Платформа RevBits CIP состоит из следующих модулей:

Защита электронной почты

Защита оконечных устройств

Выявление эксплойтов повышенной сложности

EDR (обнаружение угроз и реагирование на уровне конечных точек)

Технические средства дезинформации

Управление привилегированным доступом

Управление привилегированными сеансами

Управление паролями

Управление ключами

Управление сертификатами

«Каждый отдельный модуль RevBits, основанный на уникальной архитектуре и запатентованных технологиях, разработан для обеспечения лучшей защиты в своем классе, ― заявил технический директор компании Мючтеба Челик (Mucteba Celik). ― Объединив эти модули в платформу RevBits CIP, теперь мы можем предложить нашим клиентам централизованную систему, дающую представление об их кибербезопасности, на основе которого они смогут принимать безотлагательные меры, плавно перемещаясь между модулями. Это поистине уникальная возможность в современной рассредоточенной среде программных средств обеспечения кибербезопасности».

Более подробная информация о RevBits Cyber Intelligence Platform представлена на сайте компании по адресу: www.revbits.com.

Контактная информация: Neal Hesterberg (Нил Хестерберг), neal.hesterberg@revbits.com

Информация о компании RevBits

Компания RevBits, основанная в 2018 году, осуществляет новаторскую деятельность в сфере кибербезопасности, обеспечивая своим клиентам превосходную защиту на основе экспертных знаний. Компания RevBits, штаб-квартира которой находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк), имеет свои представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс) и Антверпене (Бельгия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на странице.