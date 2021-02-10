Китайский праздник весны на Hunan TV: рассказ о Китае и исполнение китайской мечты

ЧАНША /Китай/, 10 февраля. /PRNewswire/. 12 февраля (в день китайского Нового года по лунному календарю) в 19:30 на канале Hunan TV будет транслироваться программа "A Worldwide Celebration: Chinese New Year 2021", организованная Системой телерадиовещания провинции Хунань при финансовой поддержке Управления по делам заморского Китая Государственного совета КНР. Это шоу, продюсером которого выступил Ян Цзыян (Yang Ziyang) со своей командой, работающей на телеканале Hunan TV, посвящено теме "worldwide reunion, Chinese new year" («Встреча друзей со всего мира в китайский Новый год»). С его помощью организаторы хотят разослать новогодние поздравления всем китайцам, находящимся за рубежом, но имеющим одну Родину, независимо от того, куда их забросила судьба и как далеко друг от друга они оказались.

В этот праздничный вечер будет звучать много слов о Китае, несущих в себе позитивную энергию, с акцентом на животрепещущие проблемы и жизненные интересы Китая. Помимо тематических, концертных и сценических представлений, для данного мероприятия также обустроены две дополнительные площадки: в городе Шаньтоу провинции Гуандун и в городе Лунъянь провинции Фуцзянь — оба они являются родными городами для китайцев, проживающих за рубежом. Используя эти два канала, проживающие за рубежом китайцы могут насладиться знакомым акцентом и местной культурой и разделить радость по случаю китайского Нового года. Ведущий этого шоу Хэ Цзюн (He Jiong) рассказывает трогательную историю о проживающем за рубежом китайце Лю Даньхуне (Liu Danhong), который помог сотням китайцев, оказавшихся в ловушке на круизном лайнере, вернуться домой во время эпидемии. Студенты, обучающиеся за рубежом, также выразили свои новогодние пожелания по онлайн-видеосвязи как представители заморского Китая.

Кроме того, в шоу рассказывается история, олицетворяющая китайскую силу и китайскую душу. Приглашенные на сцену гости рассказывают о лунной экспедиции Чанъэ-5 и демонстрируют величайшие успехи Китая в освоении космоса. Лун Сяньлань (Long Xianlan) и члены его семьи из деревни Шибадун, где начиналась целенаправленная борьба с нищетой, делятся своими впечатлениями о грандиозных переменах и плодах успеха в искоренении нищеты.

Чтобы узнать и увидеть еще больше, оставайтесь на канале Hunan TV и смотрите программу "A Worldwide Celebration: Chinese New Year 2021" в 19:30 в день китайского Нового года по лунному календарю (12 февраля).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г-н Ю (Yu), тел.: +86-10-63074558