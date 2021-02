Huawei выпускает экологически чистую цифровую систему управления питанием сетей

ШАНХАЙ, 26 февраля. /PRNewswire/. На мероприятии MWC Shanghai 2021 г-н Чжоу Таоюань (Zhou Taoyuan), вице-президент Huawei и руководитель направления «Источники питания с цифровым управлением», в рамках проводимой компанией пресс-конференции представил цифровую систему управления электропитанием сетей с нулевыми углеродными выбросами, разработанную в целях содействия операторам в реализации их стратегий создания углеродно-нейтральных сетей и ускорения экологически безопасного и устойчивого развития по всему миру.

В настоящее время сокращение углеродных выбросов является одной из важнейших проблем в человеческом обществе. Ведущие экономические державы мира принимают на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности и устанавливают сроки для успешного достижения этих целей примерно к 2050 году. Предприятия стремятся к устойчивому росту и экологически безопасному развитию. Операторы и крупнейшие компании, работающие в сфере традиционной энергетики, предложили целевые ориентиры для достижения углеродной нейтральности. На фоне развивающегося по всему миру движения за принятие обязательств по обеспечению углеродной нейтральности энергетическая отрасль вынуждена становиться на рельсы цифровизации и сокращения углеродных выбросов с целью достижения углеродной нейтральности.

«Создание сетей с нулевыми углеродными выбросами стало одной из важнейших стратегических целей для ведущих операторов по всему миру», — сообщил г-н Чжоу Таоюань. В плане достижения углеродной нейтральности одну из важнейших ролей в развитии энергетического сектора в перспективе будет играть возобновляемая энергетика. Объемы потребления энергии в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) непрерывно растут по всему миру. К 2030 году ее доля в общемировом потреблении энергии предположительно достигнет 5%. Двумя ключевыми направлениями развития деятельности операторов являются достижение низких уровней углеродных выбросов и сокращение энергопотребления.

Г-н Чжоу Таоюань подчеркнул, что разработанная компанией Huawei цифровая система управления электропитанием сетей с нулевыми углеродными выбросами в сочетании с облачной системой интеллектуального управления энергопотреблением (Intelligent Power Cloud) стимулирует операторов двигаться в сторону низкоуглеродного, экологически безопасного и устойчивого развития при столкновении с внутренними и внешними проблемами.

Составными элементами системы управления электропитанием сетей с нулевыми углеродными выбросами Huawei Zero Carbon Network Solution являются Simplified Site, Simplified Equipment Room, Simplified DC и Green Power for All.

Первый элемент — Simplified Site (упрощенный узел) — подразумевает перенос узлов из закрытых помещений на открытый воздух с последующим преобразованием в сверхкомпактный узел. Таким образом, помещение превращается в шкаф с оборудованием, а затем переносится на вышку. Полномасштабное развертывание узлов на вышках будет способствовать сокращению расхода электроэнергии, а также экономии на электричестве и аренде.

Второй элемент — Simplified Equipment Room (упрощенный аппаратный зал) — предполагает, что в рамках вновь строящихся сетей залы будут заменены на шкафы с оборудованием. При расширении мощностей отсутствие необходимости в новых помещениях, модернизации кабельных соединений и новых источниках питания переменного тока обеспечит возможность экономии расходов на электроэнергию, пространства и инженерно-технических ресурсов.

Кроме того, Simplified DC (упрощенная система питания постоянного тока) позволяет преобразовать архитектуру за счет модульной конструкции, полностью формируемой из блоков заводской сборки, что сокращает сроки внедрения с 20 до 6 месяцев. Возможности ремонтно-профилактического обслуживания и повышения эффективности обеспечиваются за счет преобразования системы управления электропитанием на основе комплексных решений, способствующих повышению плотности размещения оборудования, увеличению КПД и экономии электроэнергии. Reshaping Cooling (преобразование систем охлаждения) достигается за счет применения технологий Indirect Evaporative Cooling (косвенное испарительное охлаждение) и iCooling. По сравнению с традиционными технологиями эффективность энергопотребления повышается на 17%. Для преобразования процессов эксплуатации и технического обслуживания используется интеллектуальная система управления этими процессами, повышающая их эффективность на 35%.

И наконец, Green Power for All (экологически чистая энергия для всех) позволяет обеспечить экологически безопасными источниками энергии все узлы, аппаратные залы и центры обработки данных для достижения доступности солнечной энергии в любых ситуациях, а также экологически безопасных соединений и вычислительных процессов.

Четыре описанных выше решения в сочетании с Intelligent Power Cloud в конечном итоге сокращают расходы на энергопотребление и повышают энергоэффективность за счет интеллектуального управления электропитанием, охватывающего источники, сети, нагрузки и энергохранилища.

Подразделение Huawei Digital Power имеет обширный опыт в сферах силовой электроники, информационных, коммуникационных и цифровых технологий и сосредотачивает свои усилия на разработке систем экологически чистого производства электроэнергии и эффективного энергопотребления. В настоящее время совокупный объем производства экологически чистой энергии составляет 325 млрд кВт·ч, что обеспечивает экономию в размере 10 млрд кВт·ч, эквивалентную посадке 220 миллионов деревьев. «Эффективное содействие достижению углеродной нейтральности мира является нашей целью и миссией», — заявил г-н Чжоу Таоюань. Предлагаемая компанией Huawei цифровая система управления электропитанием сетей с нулевыми углеродными выбросами поможет операторам продвигаться в направлении устойчивого развития с низкими уровнями углеродных выбросов и ускорить процесс достижения общемировой углеродной нейтральности.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Jintao Luo (Цзиньтао Люо), luojintao2@huawei.com