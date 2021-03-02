Arasan предлагает ИС MIPI C-PHY / D-PHY Combo для СнК на основе 22-нм технологии TSMC

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 2 марта. /PRNewswire. Компания Arasan Chip Systems, являющаяся одним из ведущих поставщиков полупроводниковых ИС для СнК, используемых в мобильной связи и автомобилестроении, сегодня объявила о возможности немедленного приобретения своей ИС MIPI C-PHY / D-PHY Combo, поддерживающей скорости до 2,5 Гбит/с для СнК на основе 22-нм технологического процесса TSMC. ИС MIPI C-PHY / D-PHY Combo IP беспрепятственно интегрируется с собственными модулями CSI Tx, CSI Rx, DSI Tx и DSI Rx компании Arasan в рамках ее комплексного решения Total MIPI Imaging and Display IP. Компания Arasan отмечает значительное расширение использования своих модулей C-PHY в системах отображения, а также своей ИС DSI.

Предлагаемая компанией Arasan ИС MIPI C-PHY / D-PHY Combo будет доступна как универсальная приемопередающая (Tx/Rx) ИС либо отдельно передающая (Tx) и отдельно приемная (Rx) ИС для тех систем, которым требуется только передающий (Tx) или приемный (Rx) модуль, что обеспечит почти 50% экономию места в сочетании со значительным снижением энергопотребления.

ИС C-PHY / D-PHY, предлагаемая компанией Arasan, доступна для технологических процессов 22ULL (22 нм, сверхнизкий уровень утечек) и 22ULP (22 нм, сверхнизкая мощность), разработанных компанией TSMC. Кроме того, она выпускается как автономная ИС D-PHY, соответствующая требованиям версии v1.2, функционирующей на частоте 2,5 ГГц.

Компания Arasan является членом-спонсором ассоциации MIPI с 2005 года, а число поставленных потребителям чипов с использованием наших ИС MIPI уже превысило миллиард штук. Наша ИС MIPI C-PHY / D-PHY, опробованная на нашем собственном испытательном чипе в 28-нм технологическом процессе TSMC, лицензированном несколькими клиентами с 2016 года и аттестованным совместно с нашими ИС CSI и ИС DSI, а также ВИС сторонних производителей в качестве комплексного решения на базе ИС. Наши ИС MIPI CSI, DSI, D-PHY IP и C-PHY также используются в системах проверки соответствия и производственных испытаний, обеспечивающих дополнительное подтверждение качества ИС Arasan и их соответствия установленным требованиям.

ИС MIPI C-PHY / D-PHY также готова к использованию в узлах 40 нм, 28 нм, 16 нм и 12 нм. В 16-нм процессе TSMC эта ИС соответствует требованиям автомобильного класса 1.

Комплект разработчиков аппаратных средств (HDK) C-PHY / D-PHY / C-PHY Combo на основе ИС специального назначения (ASIC), предлагаемых компанией Arasan для 28-нм процесса TSMC, также доступен для лицензиатов ИС D-PHY или ИС C-PHY компании Arasan в целях создания прототипов своих устройств отображения или формирования изображений перед запуском в производство. Клиенты могут с уверенностью лицензировать наши ИС MIPI C-PHY / D-PHY, зная о своей возможности создания прототипов с реальными кремниевыми кристаллами на основе 28-нм процесса TSMC, используемого в системе проверки соответствия MIPI для тестирования на соответствие стандартам MIPI CSI, DSI, C-PHY / D-PHY и C-PHY. Мы обеспечиваем соответствие всем требованиям!

Информация о компании Arasan

Компания Arasan Chip Systems, являющаяся членом-спонсором ассоциации MIPI, входит в число ведущих поставщиков ИС для интерфейсов мобильных хранилищ и мобильной связи. Разработанные компанией Arasan высококачественные комплексные решения на основе ИС, опробованные на полупроводниковых системах, включают в себя цифровые ИС, ИС AMS PHY, ИС верификации, комплекты разработчиков аппаратных средств (HDK) и программное обеспечение. Компания Arasan имеет узконаправленный ассортимент продуктов, ориентированный на СнК. Термин «мобильное устройство» эволюционировал в течение двух десятилетий и включает в себя все связанное с передвижением, начиная с КПК в середине 90-х годов и смартфонов/планшетов в 2000-х и заканчивая современными автомобилями, дронами и объектами Интернета вещей. Компания Arasan находится на переднем крае этого процесса эволюции «мобильных устройств», а ее стандартизированные ИС лежат в основе мобильных СнК.

Более миллиарда поставленных потребителям чипов оснащены ИС Arasan, включая всю первую десятку компаний-производителей полупроводниковых приборов.

Демонстрационная ИС MIPI D-PHY

https://youtu.be/Aujzo43tyTc

Контактная информация:

д-р Sam Beal (Сэм Бил)

Mktg1@arasan.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1445206/Arasan_Sirius_MIPI_C_PHY_D_PHY_Combo_ASIC.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1445207/Arasan_Total_IP_Logo.jpg