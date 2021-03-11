TAIGER выходит на мировые рынки с новым директором Бруно Ди Лео, ранее работавшим в IBM

СИНГАПУР, 11 марта. /PRNewswire/. Сингапурская стартап-компания TAIGER, специализирующаяся на разработке систем искусственного интеллекта, сегодня объявила о назначении Бруно Ди Лео (Bruno Di Leo) членом совета директоров, который немедленно приступит к исполнению своих обязанностей. Опыт г-на Ди Лео в обеспечении коммерческого успеха IBM на мировых рынках внесет существенный вклад в формирование стратегических планов компании TAIGER по расширению своего присутствия на ключевых рынках.

Ди Лео, являющийся одним из старожилов IBM, имеет более чем 35-летний опыт в обеспечении коммерческого успеха компаний технологического сектора. На своей последней должности старшего вице-президента IBM по работе на глобальных рынках он курировал работу 220 тысяч сотрудников в 140 странах, обеспечивавших выручку в размере более 80 млрд долларов США.

«Поскольку мы стремимся к укреплению своих позиций на таких ключевых рынках, как Латинская Америка и Восточная Европа, я рад видеть Бруно в составе нашего совета директоров и консультативного совета, — заявил в этой связи основатель и глава компании TAIGER Синуэ Арройо (Sinuhé Arroyo). — Его обширный опыт руководства операционной деятельностью IBM на мировом уровне будет для нас бесценным. Мы с нетерпением ждем плодотворных результатов его работы».

Как и техногигант IBM, компания TAIGER также осуществляет свою деятельность в сферах информационных технологий и искусственного интеллекта. Разрабатываемые компанией TAIGER комплексные решения обеспечивают автоматизацию критически важной и когнитивной деятельности с использованием технологий обработки естественного языка и гибридных систем искусственного интеллекта. Этот стартап впервые громко заявил о себе в Сингапуре еще в 2005 году, когда разработанный его специалистами виртуальный цифровой помощник обеспечил компании победу в крупном государственном тендере стратегического значения. Сегодня компания TAIGER осуществляет проекты в Сингапуре, Мадриде, Москве, Дубае и Мехико, а также планирует дальнейшее расширение своего присутствия на крупнейших динамично развивающихся рынках.

«Мы рады приветствовать Бруно в нашем Совете директоров, — заявил коммерческий директор компании Дэвид Пэджет (David Padgett). — Его своевременное появление в нашей компании неразрывно связано с запуском нашей новой платформы Omnitive. Наши текущие дискуссии о планах развития компании TAIGER выходят на качественно новый уровень, и мы убеждены, что он будет представлять ценные точки зрения по мере реализации нашей стратегии и ускорения нашего роста».

«Компания TAIGER имеет захватывающие перспективы и предлагает уникальное сочетание сильных конкурентных преимуществ, обусловленных возможностями их технологий, — заявил г-н Ди Лео. — Я с радостью перехожу на работу в эту разноплановую компанию мирового уровня, привлекающую внимание всего мира своими передовыми разработками в сфере ИИ. Сейчас нам необходимо усилить свой потенциал и укрепить партнерские отношения на различных рынках с целью повышения качества обслуживания наших клиентов».

В настоящее время г-н Ди Лео является независимым директором транснациональной компании Ferrovial, занимающейся разработкой инфраструктур, а также одним из директоров компании Cummins Inc., входящей в число мировых лидеров в области энергетических технологий. Кроме того, он является членом Международного консультативного совета Института высшего бизнес-образования (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) в Испании и консультативного совета Deming Center при Школе бизнеса Колумбийского университета (Columbia Business School) в США.

Информация о компании TAIGER

Компания TAIGER обеспечивает ускорение роста организаций, предоставляя им средства для автоматизации сложных когнитивных задач. Благодаря разработанным ею гибридным системам искусственного интеллекта платформа Omnitive оказывала содействие транснациональным банкам, включая Banco Santander и «Открытие», а также различным правительственным учреждениям Сингапура в ускорении процесса цифровой трансформации. Компания TAIGER включена в цикл зрелости технологий Gartner (Hype Cycles) и завоевала множество отраслевых наград, включая премию IDC 2019 года за новаторство в области искусственного интеллекта.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.taiger.com.

Контактная информация:

Joshua Kwah (Джошуа Куа)

joshua.kwah@taiger.com

+65-9657-0242

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