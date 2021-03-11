Восстановлены права дольщиков компании «Таурас-96» в Краснодаре

Краснодар, 11 марта. Права более 1500 обманутых дольщиков компании "Таурас-96" восстановила строительная компания ССК В Краснодаре.

В 2009 году "Таурас-96" начала строительство двух комплексов ЖК "Восточно-Кругликовская – Черкасская" и "Восточно-Кругликовская – Понтийская". Сроки сдачи домов многократно переносились. С конца 2015 года департамент по надзору в строительной сфере Кубани провел три проверки застройщика, результаты которых были направлены в правоохранительные органы. В 2016 году на компанию был подан иск о банкротстве.

Администрация Краснодарского края и города Краснодара нашла нового инвестора, который продолжит строительство объектов – строительную компанию ССК. И осенью 2016 года ССК заявила о готовности зайти на проблемные объекты компании "Таурас-96". В конце 2018 года в эксплуатацию были сданы 4 литера (14, 16, 18 и 19) жилого комплекса "Восточно-Кругликовская — Черкасская". В 2020 году компания ССК ввела в эксплуатацию жилой комплекс "Крылья" на ул. Черкасская, в состав которого вошел 29 литер жилого комплекса "Таурас-96".

Теперь готовится к праздничному открытию и выдаче ключей и жилой комплекс на пересечении улиц Семигорская и Понтийская. Квартиры обманутым дольщикам будут переданы в 6, 7 литерах ЖК "Свобода".

Также, компания ССК заявила, что работа с обманутыми дольщиками компании "Таурас-96" продолжится и в текущем году. В конце 2021 года будут сданы 3, 4 и 5 литеры комплекса "Свобода", в которых квартиры будут переданы обманутым дольщикам компании "Таурас-96". В 2022 году будут сданы 1, 2 и 9 литеры ЖК "Свобода".