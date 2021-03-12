Huion выпускает два перьевых дисплея с разрешением 4K

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 12 марта. /PRNewswire/. Компания Huion, являющаяся одним из ведущих производителей устройств графического ввода данных, сегодня объявила о выпуске двух перьевых дисплеев с разрешением 4K: Kamvas Pro 16(4k) и Kamvas Pro 16 Plus(4K). Эти два перьевых дисплея, являющиеся преемниками модели Kamvas Pro 16, отличаются более минималистичесим дизайном и имеют более высокое разрешение дисплея — 4K.

Дисплей с разрешением 4K

Эти два изделия удивляют пользователей экранами высокого разрешения. Дисплеи Kamvas Pro 16(4k) и Kamvas Pro 16 Plus(4K) имеют разрешение 3840×2160 (при соотношении сторон 16:9), а это означает, что экран диагональю 15,6 дюйма вмещает более 8 миллионов пикселей, что в свою очередь позволяет пользователям получать изысканные изображения, на которых четко просматривается каждая мельчайшая деталь. Благодаря использованию ЖК-дисплея на квантовых точках (QD LCD) модель Kamvas Pro 16 Plus(4K) имеет широкий цветовой охват, составляющий 145% sRGB, а также оптимизированный коэффициент контрастности 1200:1. Это означает, что все нарисованное авторами будет оживать благодаря реалистичной цветопередаче. В то же время модель Kamvas Pro 16(4k) с цветовым охватом sRGB 120% и 16,7 млн экранных цветов обеспечивает плавный раскат тонов и естественный переход между оттенками.

Превосходные свойства и компактный корпус

Помимо экрана, эти устройства отличаются превосходными характеристиками и минималистическим дизайном, благодаря чему эти две модели перьевых дисплеев являются идеальными инструментами для людей творческих профессий. 8192 уровня чувствительности к давлению позволяют перьевым дисплеям улавливать любое незаметное изменение давления, воспроизводя линии разной толщины с различными уровнями насыщения. Цифровое перо PW517, разработанное на основе новейшей технологии Huion PenTech3.0, стабильно обеспечивает пользователям лучшее качество рисования. Несмотря на свою компактность эти два перьевых дисплея без клавиш на панели имеют достаточную площадь рабочей зоны, отвечающую ожиданиям пользователей, стремящихся к минимализму. Кроме того, монолитная конструкция делает эти устройства более стильными, а оболочка из алюминиевого сплава обеспечивает защиту от механических контактных повреждений.

Мини-клавиатура с круглым манипулятором KD100 расширяет возможности

Для большего раскрытия творческого потенциала пользователей компания Huion также представила сегодня мини-клавиатуру с круглым манипулятором под названием Huion KD100. Это устройство с 18 программируемыми клавишами и программируемым круглым манипулятором позволяет пользователям привязывать наиболее часто используемые комбинации клавиш к одной клавише или круглому манипулятору для ускорения доступа к соответствующим функциям, что способствует повышению эффективности рабочих процессов.

Более подробная информация об этих перьевых дисплеях с разрешением 4K и мини-клавиатуре с круглым манипулятором представлена на сайте компании по адресу: www.huion.com

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