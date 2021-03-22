AVEVA и OSIsoft объединяют усилия с целью раскрытия потенциала технологий обработки данных

ЛОНДОН и САН-ЛЕАНДРО (шт. Калифорния), 22 марта. /PRNewswire/. Компания AVEVA, являющаяся одним из мировых лидеров в области инженерного и промышленного программного обеспечения, начала сотрудничество с компанией OSIsoft в целях удовлетворения растущих потребностей промышленных компаний в области информационного обеспечения и ускорения процесса их цифровой трансформации. Их совместное предложение объединяет в себе первоклассную технологию управления информационными потоками, разработанную компанией OSIsoft, с ведущим промышленным программным обеспечением AVEVA, что открывает возможности для реализации системы Performance Intelligence.

Обеспечивая повышенную операционную гибкость и устойчивость, система Performance Intelligence связывает информацию и искусственный интеллект (ИИ) с человеческими знаниями и аналитическими возможностями, что позволяет принимать решения быстрее и точнее, помогая различным отраслям повышать свою жизнестойкость. Сочетая в себе проверенные возможности системы PI, разработанной компанией OSIsoft, с передовым промышленным программным обеспечением AVEVA, Performance Intelligence предоставляет людям, отвечающим за важнейшие процессы, высококачественную и надежную информацию, необходимую им для лучшей оценки и понимания всего жизненного цикла промышленных объектов. Сферы, в которых Performance Intelligence, по всей видимости, будет оказывать наибольшее влияние, включают организационную производительность, операционную гибкость и устойчивое развитие.

Мировой рынок больших данных и аналитики растет по экспоненте, и к 2022 году его стоимость предположительно достигнет 274 млрд долларов. Для сохранения передовых позиций требуется новое понимание объемов и масштабов промышленной информации, которое обеспечивало бы эффективное использование этих данных. Анализ промышленной информации на всех уровнях, от граничных вычислений до корпоративных систем, сокращает простои, производственные издержки и энергопотребление, оптимизируя ресурсы и способствуя устойчивому развитию. Наш объединенный ассортимент программных продуктов обеспечивает цифровую трансформацию для более чем 20 тысяч клиентов по всему миру, а также повышение производительности в целях расширения возможностей отдельных людей, отраслей и сообществ.

В этой связи глава компании AVEVA Крейг Хейман (Craig Hayman) заявил следующее: "Совместными усилиями мы выводим возможности промышленного программного обеспечения на новый уровень. Благодаря системе Performance Intelligence мы можем видеть глобальные массивы данных с принципиально новых точек зрения и способствовать лучшему пониманию процессов в сложных производственно-сбытовых цепочках в целях повышения результатов деятельности и стимулирования устойчивого развития. Результаты совместной работы компаний AVEVA и OSIsoft позволят нашим клиентам повысить эффективность управления сложными отраслями. Наш расширившийся потенциал повышает заинтересованность компании AVEVA в обеспечении операционной гибкости, превращающей возможности в коммерческие ценности для наших клиентов".

Председатель правления AVEVA Group, кавалер Ордена Австралии Филип Айкен (Phil Aiken AM) прокомментировал это событие следующим образом: "Устойчивая эффективность деятельности и стабильный рост компании AVEVA заложили фундамент, обеспечивающий возможность для приобретения такого лидера рынка, как OSIsoft. Наш совместный пакет предложений и новые потенциальные возможности будут способствовать реализации долгосрочной стратегии AVEVA в плане дальнейшего роста и укрепления лидерства на рынке промышленных программных средств и информационного обеспечения за счет поддержания траектории устойчивого роста и дальнейшего содействия клиентам в осуществлении их программ цифровизации".

Кроме того, комментируя сегодняшнее заявление, генеральный директор и председатель правления компании Schneider Electric, являющейся крупным акционером компании AVEVA и ее партнером по альянсу, Жан-Паскаль Трикуа (Jean-Pascal Tricoire) заявил: "Объединение усилий AVEVA и OSIsoft позволяет создать лидера в сфере промышленного программного обеспечения и информационного обслуживания. Благодаря своей укрупненной экосистеме, а также расширенному и углубленному ассортименту компания AVEVA обеспечивает повышенный уровень эффективности в реализации программ перевода различных отраслей на цифровые технологии. Мы поддерживаем агностический подход компании AVEVA, взаимодействующей с клиентами и партнерами в целях выработки комплексных решений, повышающих производительность и операционную гибкость".

"Мы восхищаемся новаторством своих клиентов — людей, работающих в важнейших сферах жизни нашего общества — которые ежедневно используют наши технологии для увеличения производительности, охраны здоровья и повышения безопасности, снабжения всем необходимым и обеспечения более плавного течения жизни, — заявил основатель компании OSIsoft д-р Дж. Патрик Кеннеди (J. Patrick Kennedy). — Они вдохновили нас на слияние с AVEVA, которое позволит нам расширить свои горизонты и повысить ценность, которую мы способны привнести в их важную работу".

"Это приобретение является важной вехой для компании AVEVA, которая позволит нашей команде воспользоваться громадным опытом руководящей работы д-ра Дж. Патрика Кеннеди и его знаниями в данной области. Для нас большая честь продолжать этот путь вместе с Патриком в его новой роли почетного председателя. Имея в своем активе систему Performance Intelligence, мы можем с уверенностью утверждать, что AVEVA прокладывает путь к лидерству в сфере промышленного программного обеспечения и управления данными, что знаменует собой начало нового захватывающего этапа в развитии рынка промышленных программных средств", — сказал в заключение г-н Хейман.

Информация о компании AVEVA

Компания AVEVA, являющаяся одним из мировых лидеров в области промышленного программного обеспечения, содействует цифровой трансформации промышленных организаций, управляющих сложными рабочими процессами. Используя систему Performance Intelligence, AVEVA связывает информацию и искусственный интеллект (ИИ) с человеческими знаниями и аналитическими возможностями, что позволяет принимать решения быстрее и точнее, помогая различным отраслям повышать результативность своей деятельности и жизнестойкость. Наша облачная платформа обработки и анализа данных в сочетании с программным обеспечением, охватывающим разработку, проектирование и производство, поддержание производительности активов, мониторинг и контроль, обеспечивает признанные коммерческие ценности и проверенные результаты для более чем 20 тысяч клиентов по всему миру при поддержке крупнейшей экосистемы промышленного программного обеспечения, включающей в себя 5500 партнеров и 5700 сертифицированных разработчиков. Компания AVEVA, штаб-квартира которой находится в Кембридже (Великобритания), насчитывает более 6000 сотрудников, работающих на 90 объектах более чем в 40 странах. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.aveva.com.

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