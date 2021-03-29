Проект SketchTour Portugal Reload приглашает писателей и художников в Португалию

ЛИССАБОН, Португалия, 29 марта. /PRNewswire/. Проект SketchTour Portugal возобновляется: теперь его маршруты пройдут по островам и континентальной части страны, сменяя обстановку и ландшафты и переходя из реальности в фантастику через повествования португальских писателей и эскизы местных и зарубежных художников, приглашенных к участию в проекте.

Изображения семи туристических регионов страны в черно-белом и цветном исполнении и литературные описания, представляемые португальскими авторами, восстановят в памяти уникальные впечатления об этих местах в ответ на инициативу художественного коллектива Urban Sketchers, поддержанную интернет-сайтом VisitPortugal, целью которой является популяризация страны и литературного туризма посредством осуществления объединенного проекта с участием писателей и художников.

Проект SketchTour Portugal Reload, первый этап которого с успехом прошел в 2017 году, будет возобновлен в 2021-м при участии двадцати мастеров по эскизам (десяти местных и десяти зарубежных) из Испании, Италии, Франции, Великобритании, Швеции и Египта. Среди иностранных художников можно выделить Лапена (Lapin), Стефано Фаравелли (Stefano Faravelli), Яна Феннелли (Ian Fennelly), Симо Капеччи (Simo Capecchi), Нину Йохансон (Nina Johansson) и Рехам Али (Reham Ali).

Нововведением 2021 года будет участие в туре одиннадцати ведущих португалоязычных авторов и писателей, представляющих различные поколения: Миа Коуту (Mia Couto), Жозе Луиш Пейшоту (José Luís Peixoto), Дульсе Мария Кардозу (Dulce Maria Cardoso), Афонсу Круз (Afonso Cruz), Гонсалу Кадильи (Gonçalo Cadilhe), Руй Кардозу Мартинш (Rui Cardoso Martins), Сержиу Годинью (Sérgio Godinho), Марсела Кошта (Marcela Costa), Матильди Кампилью (Matilde Campilho) и Жасинту Лукаш Пиреш (Jacinto Lucas Pires). Эти авторы будут писать о Португалии, дополнять эскизы художников-урбанистов своими словесными описаниями и вдохновлять туристов на будущие путешествия.

В рамках проекта SketchTour Portugal Reload планируется представить более пятисот рисунков, десять веб-серий, документальный фильм, мультимедийную экспозицию и книгу-сборник текстов и рисунков с предисловием Миа Коуту. Веб-сайт www.SketchTourPortugal.com будет регулярно обновляться по результатам различных этапов проекта, а также пополнится библиотекой звуковых ландшафтов, которые помогут создать новые ощущения и представления об этих местах с использованием легкодоступных материалов.

Целью данного проекта, входящего в план восстановления туристической отрасли, является включение Португалии в списки обязательных мест для посещения местными и зарубежными туристами и демонстрация того, что страна готова принять всех, кто хочет наслаждаться ее природой, наследием, культурой и всеми другими достояниями, благодаря которым Португалия остается одним из наиболее привлекательных направлений.

Организаторами предстоящего этапа SketchTour Portugal Reload, который начнется на Мадейре и будет проходить с 7 по 12 апреля, являются председатель португальского комитета по туризму (Turismo de Portugal) Луиш Араужу (Luís Araújo), французская художница по эскизам Шарлин Моро (Charline Moreau) и писательница Марсела Кошта (Marcela Costa).

Второй площадкой SketchTour станет Алгарве, где главными действующими лицами будут писательница Матильди Кампилью (Matilde Campilho), местный художник по эскизам Педру Лурейру (Pedro Loureiro) и итальянский мастер эскиза Симо Капеччи (Simo Capecchi).

Программа посещения региона Алентежу, отличающегося своей необъятностью и многообразием, будет включать в себя 2 тура с участием художников по эскизам Нуну Бранку (Nuno Branco) и Мариэль Дюран (Marielle Duran) (Франция), Селести Ваз Феррейра (Celeste Vaz Ferreira) и Лапена (Франция) в сопровождении писателей Руя Кардозу Мартинша (Rui Cardoso Martins) и Жозе Луиша Пейшоту (José Luís Peixoto) соответственно.

Кроме того, в программе SketchTour намечены два маршрута, пересекающие Центр Португалии, с участием мастеров по эскизам Алешендры Белу (Alexandra Belo) и Санти Сайеса (Santi Sallés) (Испания), Маргариды Мартинш (Margarida Martins) и Нины Йохансон (Nina Johansson) (Швеция), а также писателей Гонсалу Кадильи (Gonçalo Cadilhe) и Афонсу Круза (Afonso Cruz).

Природа Азорских островов в Атлантическом океане станет источником вдохновения для писателя Жоэля Нету (Joel Neto) и художников по эскизам Мариу Линьяреша (Mário Linhares) и Мару Годас (Испания).

Городские улицы Порту, океаническое побережье и долина Дору отобразятся в работах Паулу Мендиша (Paulo Mendes) и Яна Феннелли (Ian Fennelly) (Великобритания), которые посетят эти места в сопровождении писательницы Дульсе Марии Кардозу (Dulce Maria Cardoso). В путешествии по Северу, маршрут которого пролегает через пограничные регионы Траз-уж-Монтиш, Жереш и Минью, примут участие мастера по эскизам Марку Антониу Коста (Marco António Costa) и Стефано Фаравелли (Stefano Faravelli) (Италия) в сопровождении писателя Жасинту Лукаша Пиреша (Jacinto Lucas Pires).

Улицы, памятники и диковинные места Лиссабона влекут к себе художников Розариу Феликса (Rosário Félix) и Рехам Али (Reham Ali) (Египет), а также композитора и автора песен Сержиу Годинью (Sérgio Godinho).

На протяжении всего 2021 года участники проекта SketchTour Portugal Reload будут писать о Португалии и рисовать ее. Таким образом, он объединит вокруг себя талантливых людей из этой страны и из-за рубежа, которые будут вдохновлять туристов на предстоящие путешествия по различным территориям в поисках впечатлений, которые производят эти места. В этой стране с радостью встречают всех и с уважением относятся к самым разнообразным людям, которые ее посещают. Это комфортная для всех и экологически чистая страна, развивающая туризм ради улучшения жизни на планете.

#SketchTourPortugal

www.sketchtourportugal.com

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMAo-oYl9zj4v8upDnTwfjSa8vXt5F8q

Информация о Urban Sketchers

www.urbansketchers.org/

Информация о Turismo de Portugal

www.turismodeportugal.pt

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1475138/Turismo_de_Portugal_Logo.jpg





Lurdes Santos, media@turismodeportugal.pt , T.: +351 211 140 294