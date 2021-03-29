Академия HUAWEI AppGallery Connect Live - новые идеи для разработчиков приложений

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 29 марта. /PRNewswire/. Программа Академии HUAWEI AppGallery Connect·Live (начнется в прямом эфире в 11:00 UTC+02:00 31 марта 2021 года) познакомит участников с возможностями AppGallery в сфере глобального распространения. Разработчики узнают, как выделиться среди конкурентов, нарастить пользовательскую базу и монетизировать свои приложения.

Успех приложения зависит не только от его ценности для пользователей, но и от того, как эффективно оно поставляется им. Как увеличить количество пользователей? Как точно подобрать целевую аудиторию? Как повысить монетизацию, не отпугнув пользователей?

Платформа HUAWEI AppGallery Connect предназначена для того, чтобы помочь разработчикам приложений повысить эффективность разработки и размещения их продукции, привлечь больше пользователей и обеспечить высокий доход за счет сквозных сервисов на всех этапах жизненного цикла приложений: от внедрения и разработки до дистрибуции, эксплуатации и аналитики использования.

Станьте партнером AppGallery Connect и развивайте свой бизнес, используя возможности глобальной дистрибуции и поддержки множества устройств.

К концу 2020 года платформа HUAWEI AppGallery, входящая в тройку ведущих мировых маркетплейсов приложений, привлекла свыше 530 миллионов ежемесячных активных пользователей из более чем 170 стран и регионов. 2,3 миллиона разработчиков из разных стран заключили партнерские соглашения с AppGallery. Только в 2020 году на платформе AppGallery было произведено 384 миллиарда скачиваний приложений.

Помимо дистрибуции приложений AppGallery Connect предоставляет доступ к различным сервисам по развитию бизнеса.

A/B тестирование: проведение группового тестирования приложений для выявления лучшего варианта.

Например, команда разработчиков приложений разбила пользователей на две группы, чтобы определить, поможет ли новая функция облегчить взаимодействие с ними. С помощью A/B тестирования команда пришла к выводу, что новая функция привлекательна для пользователей, и, наконец, внедрила ее. Это оказалось правильным решением, поскольку ежедневная продолжительность пользовательской активности увеличилась на 15%.

Удаленная конфигурация: изменение внешнего вида и функций приложения без установки обновлений пользователями.

Sleep Sounds — это приложение, которое облегчает засыпание с помощью определенной цветовой гаммы подсветки экрана и звука естественного белого шума. Команда Sleep Sounds воспользовалась услугой удаленной настройки для внесения изменений в свое приложение, избежав необходимости выпуска новой версии. Всего через две недели после начала использования сервиса команда Sleep Sound на 8% увеличила количество пользователей, повысив уровень вовлеченности на 10%.

Объединение разных версий приложений (App Linking): постоянный доступ ко всем платформам и версиям для более высокой частоты конверсий.

Например, если планируется проведение рекламной кампании, то с помощью App Linking разработчики могут разместить промо-ссылки на нескольких рекламных платформах. После перехода по ссылке пользователи получают прямой доступ к контенту приложения. Пользователи, не установившие приложение, перенаправляются в HUAWEI AppGallery для его скачивания и установки.

Обмен сообщениями в приложениях: отправка контекстных сообщений пользователям.

С помощью приложения Call Screen пользователи могут выбрать оформление экрана во время входящих звонков. Разработчик приложения обнаружил, что некоторые темы не скачивались пользователями. Для решения этой проблемы он обратился к App Messaging и разослал пользователям уведомления о новых доступных темах после получения их согласия. Сервис помог увеличить количество пользователей на 11% всего за три недели.

Академия AppGallery Connect · Live: мы соединяем, ваш бизнес развивается

Для получения более подробной информации об операционной деятельности и услугах, предоставляемых на платформе AppGallery Connect, посетите Академию AppGallery Connect ∙ Live, которая начнет свою работу в 11:00 UTC+02:00 31 марта 2021 года.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1474647/1.jpg





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Vivian Lin (Вивиан Лин), Vivian.lin@huawei.com