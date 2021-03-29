Госэкспертиза положительно оценила проект ГК «Галс» по строительству спорткомплекса

Москва, 29 марта. Группа компаний "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент") получила положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий Академии спорта "Динамо". Экспертиза была проведена в отношении многофункционального спортивно-тренировочного комплекса по адресу: Ленинградский проспект, вл.36, который будет возведен на участке более 4 га в рамках комплексной реконструкции территории Центрального стадиона "Динамо".

"Мы успешно проходим все этапы подготовки к строительству нового спортивного объекта - Академия спорта "Динамо". Сейчас ведутся активные работы по получению разрешения на строительство и подготовке строительной площадки. Я уверен, что новый многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс станет одним из самых значимых спортивных объектов Москвы", - отметил Иван Зуев, руководитель бизнес-направления "Девелопмент" ГК "Галс".

На сегодняшний день на объекте начались работы по подготовке строительной площадки: участок изолирован и возведено ограждение, выставлены стационарные посты для размещения охраны, подведены временные электрические сети для питания временных сооружений, активно ведется очистка поверхности площадки от строительного мусора, бетонных и асфальтовых покрытий.

Напомним, что в июле 2020 года ГК "Галс" подписала договор с "Управляющей компанией "Динамо" на проектирование и полное сопровождение проекта Академия спорта "Динамо". Для разработки проектной документации была привлечена организация ООО "Магнум".

В Академии спорта "Динамо" на двух этажах разместятся зоны для командных видов спорта (баскетбол, гандбол, волейбол, мини-футбол) с трибунами, рассчитанными на 1000 человек, и помещениями для проведения профессиональных соревнований; гимнастический зал и зал хореографии с трибунами, рассчитанными на 400 зрителей, а также зона ледовых видов спорта с трибунами, рассчитанными на 500 человек, и зона единоборств с ковром для борьбы, татами и рингом. Каждая из зон будет располагать своими блоками раздевальных комнат.

Помимо спортивных зон, в многофункциональном комплексе планируются административные помещения, магазин с сувенирной продукцией, кафе, эксплуатируемая кровля и амфитеатр с видом на Петровский парк. Паркинг рассчитан на 111 машиномест, также, предусмотрены парковочные места для автобусов. Запланированы работы по благоустройству прилегающей территории.

Академия спорта "Динамо" - второй проект, в котором "Галс" выступает в качестве fee-девелопера. В конце 2019 года Группой компаний введен в эксплуатацию МФК "Матч Поинт" на Кутузовском проспекте. Особенностью проекта стала шестиэтажная спортивная волейбольная арена, рассчитанная на 3500 зрителей. Арена соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB и стала тренировочной базой для спортивного общества "Динамо".

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Департамент внешних коммуникаций ГК "Галс":

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Справка о компании:

ГК "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент") объединяет группу компаний - держателей построенных активов и новых перспективных площадок в составе Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) "Девелоперские активы" и ряд других. Общий объем девелоперских проектов 2,5 млн кв. м. За период с 2016 по 2020 гг. ГК ввела в эксплуатацию более 1,4 млн жилых и офисных помещений и вошла в ТОП-20 самых надежных застройщиков.

В 2019 – 2020гг. были введены в эксплуатацию 4 объекта недвижимости общей площадью более 500 тыс. кв. м: многофункциональные комплексы "Искра-Парк" и "Матч Поинт", жилой комплекс "Достояние" и третий этап жилого комплекса "Наследие". Общая площадь строящихся комплексов в портфеле компании составляет 600 тыс. кв. м. На стадии строительства находится второй этап бизнес-квартала "Невская Ратуша" в г. Санкт-Петербурге, Академия спорта "Динамо" и др.

В портфеле ГК "Галс" такие знаковые для Москвы объекты, как бизнес-центр SkyLight и МФК "Искра-Парк", торгово-развлекательный комплекс "Центральный Детский Магазин на Лубянке", элитные кварталы "Театральный Дом", "Сады Пекина", а также другие проекты в Москве и регионах. Подробная информация о компании и проектах доступна на сайте: https://hals-development.ru/ и в социальных сетях Facebook и Instagram.