Отмена Spielwarenmesse Summer Edition в июле 2021 года

НЮРМБЕРГ, 30 марта. /PRNewswire/. Всемирно известная ярмарка Spielwarenmesse впервые была перенесена на теплое время года и должна была пройти в Нюрнберге в июле в формате Summer Edition. Организаторы ярмарки, Spielwarenmesse eG, направили все усилия на то, чтобы еще в этом году предоставить представителям отрасли платформу для нетворкинга. Вследствие существенной неопределенности, связанной с пандемией коронавируса и по-прежнему царящей в мире как на национальном, так и на международном уровнях, мероприятие будет отменено, и будет начата подготовка к Spielwarenmesse 2022 года. Такое решение было принято 25 марта на заседании Наблюдательного совета.

Комментирует Эрнст Кик, председатель правления Spielwarenmesse eG: "Поначалу мы получили положительный отклик относительно формата Summer Edition как со стороны участников, так и со стороны посетителей-специалистов. Однако в последние недели мы наблюдаем определенную неуверенность в отрасли, вызванную неутешительно медленным улучшением ситуации с пандемией. И нашим приоритетом, как и прежде, является здоровье всех участвующих". В первую очередь влияние на организацию мероприятия и планирование международных поездок для иностранных производителей и покупателей оказывает отсутствие перспектив и внимания со стороны властей к теме проведения выставок и ярмарок. Несмотря на уже введенные меры, успешное проведение Spielwarenmesse Summer Edition не представляется возможным без некоторых обязательных и гарантированных процессов.

С этого момента на первый план выходят традиционная Spielwarenmesse, запланированная на 2 – 6 февраля 2022 года,

совместно с онлайн-платформой Spielwarenmesse Digital. Таким образом организаторы впервые объединяют неповторимые впечатления от реального посещения ярмарки с виртуальным миром, чтобы обеспечить наиболее комфортные условия для участников, оптовиков и покупателей и предоставить им оптимальное обслуживание. "Мы получаем исключительно одобрительные отзывы – на рынке все с нетерпением ждут возможности снова встретиться в феврале. И мы будем рады приветствовать всех лично на нашей 72-й Spielwarenmesse в Нюрнберге", резюмирует Эрнст Кик.

Spielwarenmesse ®

Компания по организации выставок и оказанию маркетинговых услуг Spielwarenmesse eG проводит Spielwarenmesse®, ведущую международную выставку в отрасли игрушек, хобби и досуга. Эта специализированная торговая выставка является обширной платформой для общения и размещения заказов около 2.800 немецких и международных производителей. Благодаря демонстрируемым на выставке новинкам и широкому спектру участников выставки, около 65.000 специалистов по розничной торговле и закупкам из свыше 130 стран получают ежегодный доступ к ценной информации, необходимой для их ориентации на рынке. Название Spielwarenmesse® является защищенным словесным товарным знаком в Германии с 2013 года.

Период проведения следующей выставки Spielwarenmesse®: среда – воскресенье, 2 – 6 февраля 2022 года

Press Contact: Scarlett Wisotzki, Press Officer, Spielwarenmesse eG, Phone: +49 911 99813-33, Mail: presse@spielwarenmesse.de