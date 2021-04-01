Онлайн-примерочная АстраФит на reima.ru облегчила выбор детской одежды тысячам родителей

МОСКВА, 1 апреля. /PRNewswire/. Представительство финской компании в России, совместно с сервисом АстраФит, создали все условия для примерки вещей онлайн. В период пандемии – это невероятный шаг в сфере онлайн-шопинга. Любой пользователь может ввести свои параметры, либо же параметры любого члена семьи, и получить рекомендацию по посадке и размеру выбранного изделия.

Каждый родитель знает, каким изнурительным бывает шопинг с ребенком, а если их несколько – это испытание, наравне, с полосой препятствий. Хотя бы раз в жизни, все ошибались с размером одежды выбранной в интернете. Теперь на сайте Reima.ru есть возможность примерить понравившуюся модель на своего ребенка, просто нажав на кнопку «Примерить онлайн». Далее, остается ввести запрашиваемые параметры ребенка и онлайн-примерочная сформирует индивидуальную рекомендацию по размеру и посадке, в которую входит визуализация посадки изделия, оценочный балл посадки и размера, развернутое описание всех деталей посадки во всех областях тела ребенка.

Пользователи сервиса АстраФит на reima.ru конвертируются в покупателей в 2,5 раза чаще, чем пользователи, которые примерочную не используют. Это свидетельствует о том, что уверенный в размере посетитель охотнее покупает. При этом, время, проведенное пользователями на сайте, увеличилось на 218%, а количество товаров, просмотренных за одно посещение, выросло на 165%, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности покупателей. Детальнее о сотрудничестве здесь . Об удачном запуске свидетельствует, также, появление сервиса АстраФит на немецком представительстве Reima, где сервис доступен на немецком языке.

Коллаборация reima.ru и АстраФит, дали возможность многим родителям сэкономить время и средства, а самое главное, свои нервы. Но есть ситуации, когда снять точные параметры с ребенка просто невозможно. АстраФит нашла решение и для этой задачи. В таком случае, нажав на кнопку "Сетка Измерений" посетители сайта смогут увидеть детальную информацию об изделии, включая замеры товара, сделанные вручную. Далее нужно, всего лишь, замерить параметры схожей вещи, которая уже есть у малыша и сравнивать с замерами выбранного изделия. Таким образом, подобрать нужный размер. Данная опция доступна, только, для специфического детского сегмента.

O компании АстраФит

Сервис для подбора посадки и размера онлайн, теперь доступен не только корпорациям, но и онлайн-магазинам любого размера и любого сегмента одежды: от масс-маркета до премиум одежды, от спортивной до детской одежды, от этнической одежды до сервисов аренды вечерних платьев и костюмов. Онлайн-примерочная работает со всеми возможными категориями одежды. Это решение доступно онлайн-магазинам с любым объемом продаж и на любой платформе. Сервис АстраФит используют Lacoste , SILVASHI , 1001Dress и многие другие известные бренды. Больше о сервисе здесь .

Контактное лицо: ФИО: Никита Добрынин, Телефон: +7 495 128 75 62, Email: dobrynin@astrafit.com