Инженеры Dreame раскрыли суть технологии обхода препятствий в Dreame Bot L10 Pro

ПЕКИН, 1 апреля. /PRNewswire/. Dreame Technology — растущая инновационная компания, специализирующаяся на разработке интеллектуальных устройств для уборки дома — недавно впервые представила широкой публике свой продукт, удостоенный премии 2021 Red Dot Design Award — робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro. Его презентация состоялась на Международной выставке бытовых электронных и электроприборов Appliance & Electronics World Expo 2021 (AWE 2021), завершившейся 25 марта в Шанхае. Во время выставки особое внимание прессы и потребителей привлекла используемая в этой модели сверхэффективная технология обхода препятствий.

Ультрасовременный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro для сухой и влажной уборки предназначен для решения главной проблемы, отмечаемой потребителями — необходимо сделать робот более интеллектуальным в плане безошибочного распознавания и обхода препятствий, а также достижения такого результата, при котором уборка производится абсолютно без помощи человека.

Применяемые в данной модели принципиально новая система точной навигации LiDAR и технология обхода препятствий могут предотвращать запутывание робота в электропроводах или его блокирование такими предметами, как тапочки и носки, когда, как в случае с большинством других роботов-пылесосов, имеющихся на рынке, требуется помощь со стороны пользователя для его вызволения до момента разрядки аккумулятора.

«Dreame Bot L10 Pro оптимизирует интеллектуальную лазерную технологию в координации с разработанным компанией Dreame алгоритмом SLAM для реализации высокоточной технологии обхода препятствий High Precision 3D, — сообщил старший инженер компании Dreame Уолтер Лю (Walter Lu). — На данный момент он может эффективно распознавать объекты размером более 3 мм и объезжать их с выбором траектории за счет последующего анализа длины и ширины».

Используемая в модели Dreame Bot L10 Pro навигационная система LiDAR осуществляет сканирование со скоростью 2080 точек в секунду для картографирования помещения и повышения эффективности уборки. Его степень точности обхода препятствий вдвое превышает аналогичный показатель других роботов-пылесосов, что также сокращает число столкновений и снижает вероятность повреждения мебели, а высокая мощность всасывания (4000 Па) позволяет ему изящно и легко удалять трудновыводимую пыль и грязь, скрытую в глубине ковровых покрытий.

«Мы надеемся освободить людей от монотонного и малоэффективного труда. Одна из наших целей заключается в том, чтобы каждый из инженеров компании напрямую пообщался с сотней наших пользователей для лучшего понимания их реальных потребностей», — заявил основатель и глава компании Dreame Юй Хао (Yu Hao).

Модель Dreame Bot L10 Pro, оснащенная функцией обхода препятствий High Precision 3D, революционно новой навигационной системой LiDAR и надежным электродвигателем, обеспечивающим всасывающую мощность 4000 Па, должна появиться в продаже на площадках Amazon и AliExpress уже в мае.

Позднее в этом году компания Dreame выпустит еще два интеллектуальных робота: Dreame Bot Z10 Pro — умный пылесос для сухой и влажной уборки, оснащенный самоопорожняющимся мусоросборником для автоматического сброса накопленной грязи, и Dreame Bot W10 — высокопроизводительную модель, обеспечивающую работу без вмешательства человека с эффективной влажной уборкой и функцией самоочистки моющей части.

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни пользователей по всему миру за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании.

Контактная информация:

Tianshi Yuwen (Тяньши Ювэнь)

pr@dreame.tech

Lena Liu (Лина Лю)

Liuyk@dreame.tech

+86 400-875-9511