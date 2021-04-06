Проект TRUE ITALIAN TASTE запустили в российских социальных сетях

МОСКВА, 6 апреля. /PRNewswire/. Итало-Российская Торговая Палата (ИРТП), в рамках мероприятий, направленных на продвижение проекта TRUE ITALIAN TASTE, запускает страницу в Instagram, одной из самых популярных в России социальных сетей, которая станет визитной карточкой этого проекта. Цель – привлечь российских потребителей и, в особенности, известных людей агропродовольственной отрасли, таких как chef, food blogger и местных influencer, создавая partnership ad hoc, и напрямую рассказывать им на их родном языке о свойствах оригинальной итальянской агропродовольственной продукции.

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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

TRUE ITALIAN TASTE продвигается и финансируется Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики и реализуется Assocamerestero, в сотрудничестве с итальянскими торговыми палатами за рубежом, для продвижения и защиты оригинальной итальянской агропродовольственной продукции. True Italian Taste является частью программы "The Extraordinary Italian Taste".

ИРТП поручена реализация проекта на российском рынке. Среди запланированных мероприятий - workshop и семинары, делегации incoming, курсы профессиональной подготовки, masterclass и мероприятия по продвижению оригинальной итальянской продукции.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА В РОССИИ

Рассказать потребителям всего мира о преимуществах оригинальных итальянских продуктов и особой связи, которая существует между ними и территорией их происхождения;

Помочь российским гурманам ( Foodies russi ), знающим толк в "хорошей еде", выбирать и употреблять в пищу лучшие ингредиенты 100% Made in Italy, тем самым защищая их производителей и потребителей;

Поддержать итальянские предприятия, которые производят сертифицированные, типичные или специализированные продукты и хотели бы выйти на российский рынок или же расширить возможности предприятий, уже здесь присутствующих;

Показывать, как продвигать оригинальные итальянские продукты и подчеркивать их особые свойства, рекламировать биологическую продукцию, пищевые интеграторы и многое другое и даже продукты Made in Italy, имеющие халяльную или кошерную сертификацию.

ВИДЕО

Смотрите видео о продвижении True Italian Taste в России.

Узнайте обо всех инициативах ИРТП в рамках проекта на сайте.​​​​

КОНТАКТЫ: Итало-Российская Торговая Палата, E-mail: info@ccir.it – Тел.: +39 02 86995240