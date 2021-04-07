SANY на пути к успеху — основные моменты ежегодного отчета компании SANY за 2020 год

ПЕКИН, 7 апреля. /PRNewswire/. Компания SANY Heavy Industry опубликовала годовой отчет за 2020 год. В прошедшем году компания SANY обеспечила совокупную выручку от продаж в размере 15,14 млрд долларов США, превысив результат предшествующего года на 31,29%. Общий объем активов вырос до 19,25 млрд долларов США, а чистые активы, относящиеся к акционерам публичной компании, составили 8,62 млрд долларов США.

Непрерывный рост показателей по ключевым направлениям

Согласно отчету, выручка от продаж экскаваторов марки SANY достигла 5,721 млрд долларов США, что на 35,85% больше по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. По этой позиции компания является бессменным лидером китайского рынка на протяжении последних 10 лет. В 2020 году компания выпустила более 90 тысяч экскаваторов. Это самый высокий показатель среди производителей по всему миру. В то же время компания SANY сохранила свои позиции ведущего мирового бренда по производству бетонной техники, выручка от продаж которой составила 4,124 млрд долларов США, на 16,6% превысив аналогичный показатель предшествующего года, а также ведущего бренда в Китае по производству грузоподъемных машин, выручка от продаж которых составила 2,959 млрд долларов США, что на 38,84% больше чем в предшествующем году. Кроме того, в прошедшем году компания SANY на 41,9% увеличила выручку от продаж сваебойных машин, добившись итогового показателя в 1,04 млрд долларов США и укрепив свое лидирующее положение на китайском рынке. Выручка от продаж дорожно-строительной техники увеличилась на 30,59% и составила 430 млн долл. США, при этом компания SANY сохранила лидирующее положение на внутреннем рынке машин для укладки дорожного покрытия, а ее доля на внутреннем рынке грейдеров и катков заметно возросла.

Оптимизация управления производственно-хозяйственной деятельностью

Чистая прибыль, подлежащая распределению среди акционеров, достигла 2,35 млрд долларов США, на 36,25% превысив аналогичный показатель по итогам предшествующего года. Расходы за этот отчетный период, в том числе на исследования и разработки, продажи, администрирование и решение финансово-хозяйственных вопросов, сократились на 1,84%. Благодаря принятым компанией конкретным мерам по совершенствованию управления рисками, коэффициент просроченных кредитов продолжал снижаться, а денежный поток увеличился на 12,45% и достиг 2,04 млрд долларов США. В то время как оборачиваемость товарных запасов в 2020 году составила 4,17 раза за год, что на 0,23 раза больше, чем в 2019 году, оборачиваемость дебиторской задолженности сократилась со 120 дней в 2019 году до 80 дней в 2020 году.

Прогресс в области перехода на цифровые технологии

Ведущие предприятия компании SANY широко используют такие цифровые технологии, как распознавание зрительных образов и имитация процессов, наряду с высокопроизводительной робототехникой для повышения производительности и снижения затрат на рабочую силу. Компании удалось значительно повысить уровни стандартизации, цифровизации, автоматизации и анализа в ключевых бизнес-процессах. Внедрение интегрированного программного обеспечения для управления бизнес-процессами позволило объединить все звенья системы хозяйственной деятельности компании, включая производство, цепь поставок, закупки, исследования и разработки, маркетинг и продажи. В отчетный период компания наладила выпуск десяти новых изделий с электроприводом, включая экскаваторы, краны, авобетоносмесители, самосвалы и дорожную технику. Технология беспилотного вождения, дистанционное управление, интеллектуальные системы контроля, анализ больших данных и сети мобильной связи 5G стали новыми элементами, используемыми при проектировании продукции.

Продолжение интернационализации производства

В 2020 году объем пострадавшего от пандемии глобального рынка строительного оборудования снизился на 27%. Тем не менее, международный бизнес компании SANY продолжал стабильно развиваться в условиях пандемии, обеспечив 3% рост продаж по сравнению с предыдущим годом, которые превысили 2,4 млрд долларов США. Был зафиксирован значительный рост доли компании SANY на зарубежных рынках экскаваторов, превысивший 30%, особенно на рынках Северной Америки, Европы, Индии и Юго-Восточной Азии. Был достигнут прогресс в развитии зарубежных каналов сбыта, расширении возможностей обслуживания зарубежных клиентов, развитии глобальных дилерских сетей, а также в совершенствовании системы обслуживания зарубежных клиентов и поставок запасных частей.

Выдающиеся результаты в области исследований, разработок и инноваций

Была введена политика стимулирования, способствующая разработке и внедрению технических инноваций по всем товарным специализациям. В 2020 году инвестиции в исследования и разработки увеличились на 33,2% до 954 млн долларов США, что составляет 6,3% от общего годового дохода компании. Численность сотрудников научно-исследовательских центров достигла 5346 человек, что на 69% больше, чем в 2019 году. К концу 2020 года компания SANY подала 10 278 заявок на регистрацию и получила 7613 патентов на изобретения, что превышает аналогичные показатели любой другой китайской компании в 2020 году. К числу наиболее типичных для компании новых продуктов относятся:

сверхкрупные экскаваторы SY870, SY980 и SY1250

линейка «интеллектуальных» экскаваторов нового поколения;

SCC40000A — подъемный кран на 4000 т на гусеничном ходу.

Продолжая развиваться, компания SANY сохраняет приверженность своему девизу «Качество изменяет мир» (Quality changes the world). Компания SANY не пожалеет усилий для повышения своей ценности для клиентов путем постоянного совершенствования своего бренда, продукции, маркетинга и услуг и будет и дальше защищать свои позиции на высококонкурентном международном рынке. Руководители и сотрудники SANY будут и впредь делать все, что в их силах, для того чтобы компания стала мировым лидером в сфере производства тяжелой техники.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ди У (Di Wu), +86-188-9007-4901