CIFF Guangzhou знакомит 357 809 посетителей с 4 тыс. брендов высококачественной продукции

ГУАНЧЖОУ, 7 апреля. /PRNewswire/. 31 марта завершила свою работу 47-я Китайская международная мебельная ярмарка в Гуанчжоу (далее "CIFF Guangzhou"), проходившая с большим успехом. 47-ю ярмарку CIFF Guangzhou с участием 4000 экспонентов, проводившуюся на площади 750 000 квадратных метров, посетили 357 809 человек. Таким образом, численность ее посетителей возросла на 20,17% по сравнению с допандемийным 2019 годом. В то же время выставочные онлайн-платформы CIFF собрали более 7,6 млн просмотров.

Ярмарка CIFF Guangzhou стала местом встречи производителей фирменной продукции с представителями верхних и нижних звеньев отраслевой цепочки, сосредоточив на своей площадке десятки тематических выставок и форумов, охватывавших самые современные темы, начиная с элитного дизайна и новейших стилей и заканчивая тенденциями в области материалов и интеллектуальными технологиями. Эта ярмарка, посвященная всей цепочке от проектирования до производства продукции и ее поставки потребителями, охватывала различные сегменты: домашнюю мебель, обстановку и текстиль, товары для активного отдыха, офисную мебель, а также оборудование и сырье для мебельного производства.

«В условиях пандемии изменились нужды и требования мебельной промышленности. Именно поэтому ярмарка CIFF Guangzhou, проходившая в этом году, использовалась для популяризации ценностей оригинального дизайна с одновременным созданием усовершенствованной бизнес-модели, учитывающей вновь возникшие обстоятельства. Наша цель состоит в повышении качества при сохранении стабильности, стимулировании конструкторских инноваций, обеспечении экспортных возможностей для уникального внутреннего рынка, укреплении отраслевой цепочки и совершенствовании цифровых услуг», — заявил заместитель директора Китайского центра внешней торговли Сюй Бин (Xu Bing).

Ранее в этом году CIFF Guangzhou приступила к реализации новой стратегии, основанной на «дизайнерских тенденциях, международной торговле и всеобъемлющей логистической цепи», особо подчеркивающей роль оригинального дизайна в мебельной промышленности. Для участия в ее экспозиции были приглашены выдающиеся дизайнеры со всей страны. В рамках ярмарки был также проведен ряд тематических выставок и мероприятий, посвященных дизайну, включая CIFF Design Spring, CMF Trend LAB и D2M Lab. В полной мере используя преимущества своей выставочной платформы, ярмарка CIFF Guangzhou укрепила связи между экспонентами и ведущими дизайнерами за счет проведения многочисленных мероприятий в различных формах.

С целью расширения и укрепления трансграничного сотрудничества в рамках ярмарки CIFF Guangzhou было организовано множество форумов и мероприятий для изучения торговых возможностей. Кроме того, в этом году на площадке CIFF проходила онлайн-встреча для иностранных покупателей, создавшая для участников ярмарки «облачный мост», связывающий их с зарубежными продавцами, которые не смогли присутствовать лично и поделиться возможностями развития как на внутреннем, так и на международных направлениях. Объединяя всю производственно-сбытовую цепочку и используя свои многоканальные ресурсы, ярмарка CIFF Guangzhou поддерживает мировую мебельную промышленность, внедряя инновации и развивая отрасль в постпандемийную эпоху.

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