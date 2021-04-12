CGTN представляет документальный фильм "Война в тени" о борьбе с терроризмом в Синьцзяне

ПЕКИН, 10 апреля. /PRNewswire/. В пятницу многочисленные платформы China Media Group начали трансляцию документального фильма "Война в тени" — последней части тетралогии, созданной телекомпанией China Global Television Network (CGTN), где рассказывается о борьбе с терроризмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

В нем описывается бедственное положение жителей Синьцзяна в условиях последствий терроризма в регионе, а также раскрывается картина изнутри, обусловленная десятилетиями борьбы.

"Война в тени: трудности борьбы с терроризмом в Синьцзяне" — документальный фильм, раскрывающий экстремистское мировоззрение и проблемы, с которыми сталкивается Китай в своей борьбе с терроризмом как в Синьцзяне, так и за его пределами. Этот фильм продолжительностью 55 минут состоит из четырех частей: "Сеть", "Внутренние враги", "Учебники" и "Черные руки".

В этом документальном фильме содержится множество эксклюзивных интервью и видеоматериалов, публикуемых впервые, с использованием фактов, опровергающих ложь западных стран об "избыточных мерах по борьбе с терроризмом" и "геноциде" в Синьцзяне.

В нем рассказывается о методах, используемых экстремистскими и сепаратистскими силами, включая "двуличных людей" среди высокопоставленных должностных лиц региона, а также о том, как музыкальные произведения и видеоматериалы, восхваляющие терроризм и разжигающие межнациональную рознь, проникли в регион. Кроме того, он рассказывает об огромных трудностях, с которыми сталкиваются полицейские на протяжении десятилетий.

"Несмотря на отсутствие актов террористического насилия в Синьцзяне в последние четыре года западные СМИ не прекращают свои клеветнические нападки на Синьцзян. С помощью этого нового документального фильма мы искренне надеемся взвешенно и объективно показать эту историю, чтобы помочь миру осознать истинные масштабы насильственных террористических актов в Синьцзяне на различных уровнях", — заявил главный режиссер документального фильма "Война в тени" Хань Бинь (Han Bin).

Научный сотрудник Института китайских пограничных исследований Академии общественных наук КНР Чжоу Вэйпин (Zhou Weiping) сообщил следующее: "Благодаря неослабным усилиям властей и жителей Синьцзяна за последние четыре года в регионе не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с террористическим насилием, что являлось крайне труднодостижимой целью. И главная идея последнего документального фильма заключается в том, чтобы рассказать миру и людям о причинах нашей глубоко осмысленной борьбы с терроризмом в Синьцзяне".

Тысячи террористических актов, совершенных в Синьцзяне в период с 1990 по 2016 годы, привели к гибели многих ни в чем не повинных людей и сотен полицейских.

Ссылка на видео: https://youtu.be/0km8LuzDgy8





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