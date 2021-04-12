Цифровая революция для удаленных регионов

ДУБАЙ, ОАЭ, 12 апреля. /PRNewswire/. Цифровые технологии открывают новые возможности для удаленных регионов. С их помощью коммерческие и государственные организации могут предоставить потребителям, проживающим в зоне с лимитированным покрытием GSM,сети, тот же перечень услуг, что и в городе.

Терминал Voyager Edge V, новое коммуникационное решение от IEC Telecom, был разработан с учетом вышеупомянутых тенденций. Эта система предназначена для обеспечения автомобилей бесперебойной связью. С помощью этого устройства любой вид автотранспорта можно трансформировать в полноценный мобильный офис. Voyager Edge V работает как в GSM, так и в спутниковом режиме с автоматическим переключением в зависимости от покрытия.

"Voyager Edge V воплощает концепцию "мобильного офиса" в реальность. Любое госучреждение или коммерческое предприятие, например отделение банка, могут обслуживать труднодоступные регионы вне зависимости от наличия GSM покрытия", – отмечает Набиль Бен Суссиа, Генеральный директор IEC Telecom Group по странам Азии, Ближнего Востока и СНГ. "Формат "дистанционного офиса" применим ко многим отраслям. Например, наличие бесперебойной связи – ключевой компонент для обеспечения услуг телемедицины или дистанционного технического обслуживания, - поясняет г-н Бен Суссия - Также, в качестве резервного канала для передачи данных, Voyager Edge V, станет полезным инструментом для координации логистики".

Роль телекоммуникационных структур в экономическом развитии удаленных районов сложно переоценить. Новые технологии обеспечат доступ к государственным и муниципальным услугам, цифровую платформу для коммерческой деятельности и надежную связь для дистанционного обучения.

Архитектура решения Voyager Edge V включает автомобильный спутниковый терминал Thuraya IP Voyager, а также систему управления связью OneGate Compact от IEC Telecom. Комлект OneGate Compact оснащен виртуальной панелью управления для дистанционного контроля и мониторинга. Среди ключевых преимуществ устройства: работа в двух-режимном формате (GSM/спутник) с наиболее выгодной маршрутизацией связи; защищенный канал для конфиденциальной связи; GPS-трекинг в режиме реального времени; услуги фильтрации спутникового канала; доступ к детальным онлайн отчетам и многое другое.

Г-н Бен Суссиа подытожил: "Спутниковые технологии помогут ликвидировать цифровой разрыв, существующий между городами и поселениями, расположенными вдали от благ современной цивилизации. Voyager Edge V открывает новые горизонты для правительственных и общественных организаций, давая возможность реализовывать социальные и экономические проекты в новых условиях".

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CONTACT: Debra Munford, Global PR Account Manager for IEC Telecom, Elaborate Communications, +44 (0)1296 682356, dmunford@elabor8.co.uk