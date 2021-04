Запуск проекта Menarini Pills of Art Junior, видеоклипы для детей и подростков

Девиз: Знакомим молодое поколение с искусством. Вслед за успехом проекта Menarini Pills of Art с его 18 млн просмотров по всему миру компания Menarini представляет версию junior, в которой молодые специалисты в области искусства отвечают на вопросы детей, иногда весьма неожиданные, о великих работах эпохи итальянского Ренессанса. Более увлекательный способ увидеть искусство, который одобрили бы сами великие мастера.

ФЛОРЕНЦИЯ, Италия, 12 апреля. /PRNewswire/. "Кто эти люди, изображенные на картине "Весна", и почему они танцуют в саду, а не в танцевальном зале?" или "Почему "Медуза" была написана на щите?" Это лишь некоторые из вопросов, заданные молодыми героями проекта Pills of Art Junior, который выходит онлайн на итальянском и английском языках на канале Menarini Group YouTube с целью заинтересовать молодое поколение некоторыми из неподвластных времени шедевров мира. Короткие видеоклипы раскрывают истории, детали и небывалые курьезы, связанные с одними из самых известных произведений искусства, которые создавались главным образом в период итальянского Возрождения. Это становится возможным благодаря простым и непосредственным вопросам, заданным детьми и подростками таким же юным, как они, экспертам в области искусства.

"Медуза" Караваджо, "Весна" Боттичелли и "Мадонна в кресле" Рафаэля первыми освещаются в проекте Menarini Pills of Art Junior на новом канале. Каждый месяц аналогичные короткие видео будут выпускаться в новом разделе наряду с уже очень популярным Menarini Pills of Art. Menarini Pills of Art представляют собой короткие видеоклипы продолжительностью чуть более одной минуты, достигшие невероятного успеха и собравшие 18 млн просмотров на восьми различных языках (итальянском, испанском, португальском, французском, немецком, русском, турецком и китайском). Они вызывают интерес у большого числа зрителей и делают мир искусства ближе.

"Мир искусства состоит из цветов, историй и удивительных персонажей, но когда о них рассказывают более "традиционным" способом, используя менее известные термины и язык, они зачастую кажутся скучными, особенно для детей", — комментируют члены правления Menarini Люсия и Альберто Джованни Алеотти (Lucia и Alberto Giovanni Aleotti). "С помощью проекта Menarini Pill of Art Junior мы хотели увидеть искусство глазами детей и подростков, столь же любознательных, как если бы они путешествовали и открывали иной мир искусства, имеющий богатую цветовую гамму, наполненный легендами и весельем, способный сделать все, что мы, взрослые, давно перестали замечать".

Проект Menarini Pills of Art Junior — это всего лишь один из этапов долгого пути, начавшегося более 60 лет назад с первой публикации до сих пор издаваемых художественных монографий Menarini. После этого путешествие продолжилось с помощью коротких видеороликов, которые вновь подтвердили многолетнюю приверженность Menarini итальянскому искусству.

Смотрите Menarini Pills of Art Junior на сайте: https://bit.ly/3wESgYT и Menarini Pills of Art на сайте: https://bit.ly/3mITs9b.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1484568/Menarini_Pills_of_Art_Junior_Logo.jpg





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Valeria Speroni Cardi (Валерия Сперони Карди), ufficiostampa@menarini.it, +39 055 56801